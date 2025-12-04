Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Платформер «The Last Night, которую мы не получили»...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«The Last Night, которую мы не получили»: новый трейлер ретрофутуристического боевика Replaced порадовал фанатов датой выхода

В соответствии с августовскими обещаниями разработчики из польской команды с белорусскими корнями Sad Cat Studios не стали затягивать с анонсом точной даты выхода своего ретрофутуристического экшен-платформера Replaced.

Источник изображений: Sad Cat Studios

Источник изображений: Sad Cat Studios

Напомним, Replaced была представлена уже более четырёх лет назад на Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 и с тех пор неоднократно переносилась. Релиз ожидался следующей весной.

Как стало известно, Replaced выйдет 12 марта 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Сооcнователь Sad Cat Studios и режиссёр Replaced Юрий Жданович в пресс-релизе признал, что разработка игры заняла больше времени, чем рассчитывали в команде, и поблагодарил фанатов за терпение и поддержку.

Заждавшиеся релиза поклонники, судя по комментариям к новому трейлеру, остались в восторге от анонса даты выхода и даже припомнили древнюю историю. «Олды помнят. Это The Last Night, которую мы не получили», — ворошит прошлое NLStitch.

События Replaced развернутся в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам в роли R.E.A.C.H. — запертого в теле человека ИИ — предстоит бросить вызов коррупции и преступности Феникс-Сити, а также найти своё место в мире.

Обещают глубокую и кинематографичную историю, атмосферу антиутопии, зрелищные бои, роскошный пиксель-арт и скрупулёзно проработанную анимацию, а также текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
«Судный день» опять откладывается: аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2» не выйдет 26 ноября
Ретрофутуристический боевик Replaced всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость
«М.Видео»: Ghost of Yotei стала самым продаваемым эксклюзивом PS5 в России за последние три года
В VK Play появилась синхронизация со Steam, и это только начало
Бесшовный мультиплеер, новое мастерство и «умная» добыча: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление
Теги: replaced, sad cat studios, coatsink, thunderful, экшен-платформер
replaced, sad cat studios, coatsink, thunderful, экшен-платформер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.