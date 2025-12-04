«The Last Night, которую мы не получили»: новый трейлер ретрофутуристического боевика Replaced порадовал фанатов датой выхода

В соответствии с августовскими обещаниями разработчики из польской команды с белорусскими корнями Sad Cat Studios не стали затягивать с анонсом точной даты выхода своего ретрофутуристического экшен-платформера Replaced.

Напомним, Replaced была представлена уже более четырёх лет назад на Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 и с тех пор неоднократно переносилась. Релиз ожидался следующей весной.

Как стало известно, Replaced выйдет 12 марта 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Сооcнователь Sad Cat Studios и режиссёр Replaced Юрий Жданович в пресс-релизе признал, что разработка игры заняла больше времени, чем рассчитывали в команде, и поблагодарил фанатов за терпение и поддержку.

Заждавшиеся релиза поклонники, судя по комментариям к новому трейлеру, остались в восторге от анонса даты выхода и даже припомнили древнюю историю. «Олды помнят. Это The Last Night, которую мы не получили», — ворошит прошлое NLStitch.

События Replaced развернутся в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам в роли R.E.A.C.H. — запертого в теле человека ИИ — предстоит бросить вызов коррупции и преступности Феникс-Сити, а также найти своё место в мире.

Обещают глубокую и кинематографичную историю, атмосферу антиутопии, зрелищные бои, роскошный пиксель-арт и скрупулёзно проработанную анимацию, а также текстовый перевод на русский язык.