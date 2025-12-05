Netflix выиграла право купить Warner Bros. Discovery, но сделку могут сорвать антимонопольщики

Стриминговый сервис Netflix стал победителем тендера на покупку студии и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery (WBD). Как сообщает TheWrap со ссылкой на источники, компании вскоре приступят к переговорам о сделке, которая, по всей видимости, будет включать выплату отступных в размере $5 млрд в случае, если её заблокируют регуляторы.

Согласно данным источников TheWrap, предложение Netflix в размере $30 за акцию студии и её стриминговые активы, включая HBO Max и права на такие бренды, как Harry Potter и DC Comics, перевесило заявку Comcast и Paramount Global, недавно совершившей слияние с Skydance Media. Ранее также сообщалось об интересе к покупке, проявленном со стороны Amazon и Apple, но они не принимали участия в тендере.

Netflix выиграла схватку за WBD после трех раундов торгов. При этом фаворитом считалась Paramount. В отрасли существуют опасения, что приобретение активов WBD может кардинально изменить индустрию развлечений и дать Netflix ещё больше власти над Голливудом, которые Netflix ещё предстоит развеять, пишет TheWrap.

Поздно вечером в четверг агентство Bloomberg сообщило, что WBD и Netflix начали эксклюзивные переговоры.

Как сообщил ранее New York Post, сделка столкнётся с жёстким контролем со стороны антимонопольных органов и противодействием со стороны Министерства юстиции США. «Дальнейшая консолидация на рынках, имеющих решающее значение для американской экономики — будь то финансовый, транспортный, продуктовый, вещательный и развлекательный сектор — не пойдёт на пользу американской экономике, потребителям или конкуренции», — заявили в офисе генпрокурора Калифорнии изданию TheWrap в прошлом месяце.

Также существуют опасения у инвесторов, что процесс завершения сделки может отвлечь Netflix от основной деятельности, в связи с чем её акции упали в среду на 5 %.