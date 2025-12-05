Сегодня 05 декабря 2025
Keychron выпустила деревянную клавиатуру K2 HE All-Wood Special Edition за $200

Компания Keychron расширила ассортимент своих беспроводных механических клавиатур новой моделью K2 HE All-Wood Special Edition — вариантом оригинальной K2 HE (была представлена на CES 2025), в которой двухрельсовые магнитные переключатели Gateron сочетаются с корпусом из орехового дерева.

Источник изображений: Keychron

Источник изображений: Keychron

Клавиатура выполнена в формате 75 %. Она предлагает все функции оригинальной модели K2 HE, включая регулируемое срабатывание, быстрые триггеры и управление вводом на 360°, но в ней алюминиевая рама заменена на полностью деревянный корпус, а боковая панель изготовлена из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ.

Клавиатура поддерживает беспроводное подключение по радиоканалу 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, а также проводное подключение по USB-C. В режиме радиоканала 2,4 ГГц и проводном подключении K2 HE All-Wood Special Edition обеспечивает частоту опроса 1000 Гц, в режиме Bluetooth — 125 Гц. Новинка оснащена RGB-подсветкой, технологией NKRO (позволяет одновременно нажимать несколько клавиш и корректно распознавать каждое нажатие). Настройки клавиатуры (точки срабатывания, подсветка, назначение клавиш) доступны в веб-конфигураторе Keychron.

K2 HE All-Wood Special Edition поставляется в полностью собранном виде. Колпачки клавиш выполнены из двуслойного ПБТ. Клавиатура поддерживает операционные системы Windows и macOS. Как и оригинальная K2 HE, версия All-Wood Special Edition поддерживает только двухрельсовые магнитные переключатели Gateron.

Keychron выставила K2 HE All-Wood Special Edition в продажу за $199,99, что на $60 дороже предыдущей специальной версии клавиатуры и на $70 дороже стандартной версии K2 HE.

Источник:

Теги: keychron, беспроводная клавиатура
