Gigabyte анонсировала материнскую плату X870E Aero X3D Wood с отделкой под дерево

Компания Gigabyte представила материнскую плату X870E Aero X3D Wood. Её главной особенностью является необычное дизайнерское исполнение. Крышка панели задних интерфейсов ввода/вывода новинки имеет декоративную отделку под дерево.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

Производитель отмечает использование натуральных материалов в отделке платы. Речь идёт о кожаных лямках, установленных на верхний радиатор слота PCIe для SSD, а также на механизм для упрощения процесса демонтажа видеокарты.

Плата предназначена для процессоров AMD Ryzen 9000, 8000 и 7000. В основе Gigabyte X870E Aero X3D Wood используется 8-слойный текстолит. Плата оснащена 20-фазной подсистемой (схема 16+2+2) питания VRM. Плата предлагает два разъёма PCIe 5.0 x16 для видеокарт и четыре разъёма M.2 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 5.0 и 4.0 x4.

Сетевые возможности платы обеспечивают два 5-Гбит/с сетевых контроллера и поддержка Wi-Fi 7. Среди прочего новинка также предлагает два разъёма USB4 (Type-C) с альтернативным режимом DisplayPort.

⁠Более подробно о X870E Aero X3D Wood производитель не рассказал. Gigabyte также не сообщила, когда плата появится в продаже.

Источник:

Теги: gigabyte, amd x870e, материнская плата
