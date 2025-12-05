Сегодня 05 декабря 2025
Культовый российский хоррор «Зайчик» получил долгожданный пятый эпизод и установил новый рекорд в Steam

Российские разработчики Евгений Сокарев (он же Sokar) и Антон Старцев (Saikono) сообщили о выходе финального, пятого эпизода ставшей культовой нелинейной визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny).

Источники изображений: Saikono и Sokar

Напомним, «Зайчик» вышла 16 апреля 2021 года в раннем доступе Steam с двумя из пяти эпизодов. Третий подоспел к 31 декабря, четвёртый увидел свет 31 мая 2023-го, а пятый пришлось ждать более двух с половиной лет.

На выходе из раннего доступа «Зайчик» не подорожала — 399 рублей в российском Steam. К релизу полной версии игра получила на площадке более 18 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %).

Одновременно с премьерой проект обновил личный рекорд пикового онлайна на площадке. До сих пор лучшим результатом «Зайчика» были 5,3 тыс. человек на релизе четвёртого эпизода. Новый ориентир — 25,5 тыс. пользователей.

Разработчики заручились поддержкой издательства Serenity Forge для вывода «Зайчика» на новые платформы и рынки

События «Зайчика» разворачиваются в окружённом лесом непримечательном посёлке, где вдруг начинают пропадать дети. Переехавший сюда шестиклассник Антон невольно оказывается свидетелем и участником кошмарных событий.

В финальном эпизоде обещают ответы почти на все вопросы и неожиданные и шокирующие сюжетные повороты «до самой последней секунды», а также 20 возможных концовок истории.

«Зайчик» базируется на одноимённом рассказе писателя Дмитрия Мордаса (сейчас готовит роман), но, вопреки первоначальной задумке, во многих местах отходит от литературного первоисточника.

зайчик, tiny bunny, sokar, saikono, хоррор
