Культовый российский хоррор «Зайчик» получил долгожданный пятый эпизод и установил новый рекорд в Steam

Российские разработчики Евгений Сокарев (он же Sokar) и Антон Старцев (Saikono) сообщили о выходе финального, пятого эпизода ставшей культовой нелинейной визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny).

Напомним, «Зайчик» вышла 16 апреля 2021 года в раннем доступе Steam с двумя из пяти эпизодов. Третий подоспел к 31 декабря, четвёртый увидел свет 31 мая 2023-го, а пятый пришлось ждать более двух с половиной лет.

На выходе из раннего доступа «Зайчик» не подорожала — 399 рублей в российском Steam. К релизу полной версии игра получила на площадке более 18 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %).

Одновременно с премьерой проект обновил личный рекорд пикового онлайна на площадке. До сих пор лучшим результатом «Зайчика» были 5,3 тыс. человек на релизе четвёртого эпизода. Новый ориентир — 25,5 тыс. пользователей.

События «Зайчика» разворачиваются в окружённом лесом непримечательном посёлке, где вдруг начинают пропадать дети. Переехавший сюда шестиклассник Антон невольно оказывается свидетелем и участником кошмарных событий.

В финальном эпизоде обещают ответы почти на все вопросы и неожиданные и шокирующие сюжетные повороты «до самой последней секунды», а также 20 возможных концовок истории.

«Зайчик» базируется на одноимённом рассказе писателя Дмитрия Мордаса (сейчас готовит роман), но, вопреки первоначальной задумке, во многих местах отходит от литературного первоисточника.