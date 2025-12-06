«Хаббл» прислал первое за четыре месяца изображение межзвёздной кометы 3I/ATLAS

30 ноября 2025 года космический телескоп NASA «Хаббл» провёл повторные наблюдения интригующей межзвёздной кометы 3I/ATLAS, для чего использовал камеру Wide Field Camera 3. На полученном снимке комета выглядит как маленькая яркая белая точка в центре кадра, окружённая светло-голубой комой, занимающей значительную часть изображения. Это первый с июля новый снимок «Хаббла» объекта, прибывшего в систему из глубин галактики.

Из-за длительной экспозиции и движения кометы относительно телескопа фоновые звёзды растянулись в характерные диагональные бело-голубые полосы. В момент съёмки комета находилась на расстоянии примерно 286 млн километров от Земли и продолжала удаляться от Солнца, направляясь за пределы Солнечной системы.

Это уже второе наблюдение 3I/ATLAS телескопом «Хаббл»: первое состоялось в июле 2024 года, вскоре после открытия кометы. С тех пор объект активно изучался несколькими наземными и космическими инструментами NASA. Наиболее близкие изображения кометы были получены марсианскими аппаратами агентства — они сделаны с расстояния около 30 млн км.

Повторные снимки «Хаббла» позволяют учёным отслеживать изменения активности кометы, эволюцию её комы и хвоста, а также уточнять траекторию и физические характеристики этого необычного во всех смыслах объекта и второго подтверждённого межзвёздного посетителя после кометы 2I/Borisov (не считая стоящего немного особняком астероида «Оумуамуа»).

Наблюдения будут продолжены ещё несколько месяцев, пока комета остаётся достаточно яркой и доступной для инструментов «Хаббла». Полученные данные помогут лучше понять природу объектов, сформировавшихся в других звёздных системах, и сравнить их с кометами Солнечной системы.