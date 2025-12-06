Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки «Хаббл» прислал первое за четыре месяца ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Хаббл» прислал первое за четыре месяца изображение межзвёздной кометы 3I/ATLAS

30 ноября 2025 года космический телескоп NASA «Хаббл» провёл повторные наблюдения интригующей межзвёздной кометы 3I/ATLAS, для чего использовал камеру Wide Field Camera 3. На полученном снимке комета выглядит как маленькая яркая белая точка в центре кадра, окружённая светло-голубой комой, занимающей значительную часть изображения. Это первый с июля новый снимок «Хаббла» объекта, прибывшего в систему из глубин галактики.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Из-за длительной экспозиции и движения кометы относительно телескопа фоновые звёзды растянулись в характерные диагональные бело-голубые полосы. В момент съёмки комета находилась на расстоянии примерно 286 млн километров от Земли и продолжала удаляться от Солнца, направляясь за пределы Солнечной системы.

Это уже второе наблюдение 3I/ATLAS телескопом «Хаббл»: первое состоялось в июле 2024 года, вскоре после открытия кометы. С тех пор объект активно изучался несколькими наземными и космическими инструментами NASA. Наиболее близкие изображения кометы были получены марсианскими аппаратами агентства — они сделаны с расстояния около 30 млн км.

Повторные снимки «Хаббла» позволяют учёным отслеживать изменения активности кометы, эволюцию её комы и хвоста, а также уточнять траекторию и физические характеристики этого необычного во всех смыслах объекта и второго подтверждённого межзвёздного посетителя после кометы 2I/Borisov (не считая стоящего немного особняком астероида «Оумуамуа»).

Наблюдения будут продолжены ещё несколько месяцев, пока комета остаётся достаточно яркой и доступной для инструментов «Хаббла». Полученные данные помогут лучше понять природу объектов, сформировавшихся в других звёздных системах, и сравнить их с кометами Солнечной системы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA показало самые детальные изображения межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Учёные засекли новые аномалии у межзвёздной кометы 3I/ATLAS — некоторые назвали её инопланетным звездолётом
SpaceX оценила себя в $800 млрд и снова стала самой дорогой частной компанией в мире
И всё-таки они вертятся — учёные обнаружили осевое вращение нитей космической паутины
ИИ научили находить скрытые геотермальные источники под землёй — так и до золота с алмазами недалеко
Теги: комета, хаббл, солнечная система
комета, хаббл, солнечная система
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.