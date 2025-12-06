Philips показала монитор с частотой до 1000 Гц — 27-дюймовый Evnia 27M2N5500XD

Компания Philips представила новый 27-дюймовый игровой монитор Evnia 27M2N5500XD с разрешением экрана 1440p и частотой обновления 500 Гц. Новинка также поддерживает режим работы с частотой обновления 1000 Гц, но при более низком разрешении в пределах 720p. Для киберспортсменов такой компромисс может быть оправданным, так как он позволяет сократить задержку на несколько миллисекунд.

На данный момент тип панели неизвестен, но, судя по времени отклика 1 мс (GtG) и контрастности в размере 2000:1, это не OLED-матрица. Монитор прошёл сертификацию на соответствие стандарту VESA DisplayHDR. Также при выпуске Evnia 27M2N5500XD производится заводская калибровка цветопередачи (точность Delta E < 2). Кроме того, сообщается о порте DisplayPort, режиме защиты зрения с пониженным уровнем синего света и удобной эргономичной подставке.

Поскольку 27M2N5500XD относится к премиум-линейке мониторов Philips Evnia, следует ожидать у него поддержку адаптивной синхронизации и типичные игровые функции, включая Black Equalizer и цифровое перекрестие прицела, полагает ресурс Notebookcheck. Цена новинки пока неизвестна.

Вместе с Philips Evnia 27M2N5500XD был представлен монитор Agon AGP277QK от AOC с аналогичными характеристиками, что неудивительно, поскольку оба бренда работают под эгидой компании TPV.