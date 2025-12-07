Сегодня 07 декабря 2025
Apple и Google уведомили пользователей о киберугрозах со стороны правительственных хакеров

На этой неделе Apple и Google разослали уведомления о возможных киберугрозах пользователям по всему миру. Обе компании входят в группу технологических гигантов, которые регулярно рассылают подобные уведомления, когда выявляют хакерские кампании по слежке за пользователями мобильных устройств, организованные при поддержке правительств разных стран.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Apple сообщила, что уведомления были направлены пользователям 2 декабря. При этом компания не предоставила подробностей о предполагаемых действиях хакеров, кто именно стоит за ними, и не раскрыла масштабы вредоносной кампании. В сообщении Apple лишь сказано, что «на сегодняшний день мы уведомили пользователей в общей сложности более чем в 150 странах».

Google разослала аналогичные уведомления 3 декабря. Компания уточнила, что сообщения получили пользователи, ставшие мишенью шпионского программного обеспечения Intellexa. По данным Google, речь идёт о «нескольких сотнях аккаунтов в разных странах, включая Пакистан, Казахстан, Анголу, Египет, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Таджикистан». В заявлении Google также отмечается, что компания Intellexa, работающая в сфере киберразведки и находящаяся под санкциями правительства США, «успешно обходит ограничения и процветает».

Обнаруженные технологическими гигантами шпионские кампании в прошлом неоднократно становились поводом для проведения масштабных расследований с привлечением государственных органов разных стран. К примеру, такие расследование проводились в Евросоюзе, поскольку высокопоставленные чиновники этого объединения стран также становились мишенями для слежки с использованием шпионского ПО.

Теги: intellexa, шпионаж, шпионское по
