Apple и Google уведомили пользователей о киберугрозах со стороны правительственных хакеров

На этой неделе Apple и Google разослали уведомления о возможных киберугрозах пользователям по всему миру. Обе компании входят в группу технологических гигантов, которые регулярно рассылают подобные уведомления, когда выявляют хакерские кампании по слежке за пользователями мобильных устройств, организованные при поддержке правительств разных стран.

Apple сообщила, что уведомления были направлены пользователям 2 декабря. При этом компания не предоставила подробностей о предполагаемых действиях хакеров, кто именно стоит за ними, и не раскрыла масштабы вредоносной кампании. В сообщении Apple лишь сказано, что «на сегодняшний день мы уведомили пользователей в общей сложности более чем в 150 странах».

Google разослала аналогичные уведомления 3 декабря. Компания уточнила, что сообщения получили пользователи, ставшие мишенью шпионского программного обеспечения Intellexa. По данным Google, речь идёт о «нескольких сотнях аккаунтов в разных странах, включая Пакистан, Казахстан, Анголу, Египет, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Таджикистан». В заявлении Google также отмечается, что компания Intellexa, работающая в сфере киберразведки и находящаяся под санкциями правительства США, «успешно обходит ограничения и процветает».

Обнаруженные технологическими гигантами шпионские кампании в прошлом неоднократно становились поводом для проведения масштабных расследований с привлечением государственных органов разных стран. К примеру, такие расследование проводились в Евросоюзе, поскольку высокопоставленные чиновники этого объединения стран также становились мишенями для слежки с использованием шпионского ПО.