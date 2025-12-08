Все популярные браузеры теперь поддерживают GPU-ускорение через WebGPU

Разработчики движка Chromium реализовали в нём поддержку стандарта WebGPU. Новый API включен в стабильные версии Chrome и Edge для Windows, macOS и ChromeOS, а также Chrome для Android. Ранее поддержка WebGPU появилась в Firefox для Windows и macOS, а также в Safari на macOS, iOS, iPadOS и visionOS. На практике это даёт разработчикам единый GPU API, который они могут задействовать во всех основных браузерных движках.

WebGPU является преемником WebGL, созданным поверх уже существующих API, таких как Direct3D 12, Metal и Vulkan, а его предназначение в работе с компьютерной графикой. По сравнению с WebGL новый API обеспечивает более предсказуемую производительность игровым движкам и оптимизированный доступ к функциям графического ускорителя. WebGPU предназначен не только для отрисовки графики, он включает вычислительные шейдеры, за счёт чего код на JavaScript или WebAssembly может выполнять задачи с параллельной обработкой данных непосредственно на графическом процессоре. API позволяет запускать игры или даже ИИ-модели напрямую в браузере, используя для этого мощности локального графического ускорителя.

Разработчик Константин Паулюс (Konstantin Paulus) из студии Diffusion Studio, специализирующейся на браузерном рендеринге, уверен, что возможности WebGPU изменят тип приложений, которые будут нормально функционировать во вкладках браузера в ближайшие годы. Он ожидает, что современные инструменты обработки графики и 2D-видео перейдут на WebGPU в 2026 году и позднее. По его мнению, браузерные AAA-игры и продвинутые инструменты для работы с 3D-графикой начнут появляться в 2027 году. Позднее должен появиться клиентский ИИ-интерфейс, работающий локально в браузере. Это лишь предположительные сроки, но они дают представление о том, сколько времени может потребоваться для создания полноценных продуктов на основе нового API.

На данный момент WebGPU остаётся в основном в руках разработчиков движков и инструментов, которые ориентируются на несколько платформ. Теперь, когда Chrome, Firefox, Edge и Safari поддерживают этот стандарт, разработчики могут рассматривать имеющиеся реализации API в качестве единого кроссплатформенного слоя для графики и вычислений. Следующий этап развития будет меньше связан с доработкой спецификаций и больше — с движками, редакторами и играми, которые покажут пользователям возможности WebGPU.