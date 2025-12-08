Сегодня 08 декабря 2025
OLED, 1440p и 240 Гц за $500: MSI выпустила 27-дюймовый игровой монитор MAG 274QP QD-OLED X24

Компания MSI выпустила 26,5-дюймовый игровой монитор MAG 274QP QD-OLED X24 на базе матрицы QD-OLED третьего поколения. Новинка поддерживает разрешение 1440p и частоту обновления 240 Гц. В США стоимость монитора составляет $499,99.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Монитор имеет сертификат VESA ClearMR 13000, указывающий на его способность передавать высококонтрастную и чёткую картинку. Дисплей монитора обладает 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2. Яркость в режиме SDR составляет 200 кд/м², в режиме HDR — 400 кд/м², что меньше, чем у мониторов MSI более высокого ценового сегмента.

Для снижения риска выгорания матрицы MSI оснастила монитор пакетом технологий OLED Care 2.0, включающим функцию автоматического смещения пикселей, обнаружение статичных элементов интерфейса, затемнение панели задач и ярких логотипов. Цикл обновления панели теперь происходит каждые 24 часа вместо прежних 16, а охлаждение осуществляется с помощью специального радиатора с графеновой плёнкой.

Среди игровых функций MAG 274QP QD-OLED X24 предлагает AI Crosshair, который регулирует цвет прицела для обеспечения контрастности с окружающей обстановкой. AI Vision осветляет тёмные области и повышает насыщенность, чтобы было проще заметить врагов в тёмных помещениях. Монитор также поддерживает адаптивную синхронизацию изображения и специальные режимы для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Дисплей оснащён функциями подавления мерцания и снижения синего свечения для уменьшения нагрузки на глаза во время длительных игровых сессий. Пользователи также могут масштабировать изображение до формата 24,5 дюйма, сохранив разрешение 2560 × 1440 и частоту обновления 240 Гц, что понравится игрокам, предпочитающим небольшое активное поле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, qd-oled, игровой монитор
← В прошлое

