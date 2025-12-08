Сегодня 09 декабря 2025
Календарь релизов 8 – 14 декабря: Terminator 2D: No Fate, Unbeatable, Skate Story и Dunjungle

Вторая неделя декабря встречает нас мощными и разнообразными релизами. Хайповый Skate Story выходит на PC и консолях, драйвовый Unbeatable дарит музыкальный адреналин, а хоррор Death Howl заставит вздрогнуть даже ветеранов жанра. Также на неделе — экшен Terminator 2D: No Fate, долгожданный Ashes of Creation (ранний доступ), и инди-хиты Ultimate Sheep Raccoon, NeverAwake Flashback и Dunjungle 1.0. Зима явно не собирается замедляться!

Посмотреть свежий выпуск в YouTube, VK, Rutube, «Дзен» или Telegram. А на днях у нас вышел свежий Gamesblender № 755.

