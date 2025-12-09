LG выпустила игровой монитор UltraGear 27GX790B-B с тандемным OLED и частотой обновления до 720 Гц

Компания LG выпустила игровой монитор UltraGear 27GX790B-B, построенный на базе WOLED-панели четвёртого поколения, в которой используется фирменная технология Primary RGB Tandem. Новинка предлагает поддержку частоты обновления до 720 Гц.

Родное разрешение экрана UltraGear 27GX790B-B составляет 2560 × 1440 пикселей. Однако в таком разрешении монитор поддерживает частоту обновления только до 540 Гц. Поддержка 720 Гц обеспечивается лишь в режиме 720p, что, впрочем, должно приглянуться киберспортсменам. Даже при использовании родного разрешения UltraGear 27GX790B-B быстрее, чем другие QD-OLED-мониторы, такие как Samsung Odyssey OLED G60SF (поддерживает 500 Гц), пишет NotebookCheck. Монитор от LG также обладает временем отклика 0,02 мс и получил сертификат VESA ClearMR 21000 за передачу чёткого изображения даже в динамике.

Кроме того, UltraGear 27GX790B-B ярче конкурента, достигая значения 335 кд/м² в режиме SDR. В режиме HDR пиковая яркость составляет 1500 кд/м² для окна площадью 1,5 %. Монитор получил сертификацию DisplayHDR True Black 500, обладает 99,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, что на 0,5 % больше, чем обеспечивают панели WOLED 3-го поколения. По данным TFT Central, новая технология WOLED 4-го поколения также повышает качество отображения текста, поэтому новинка от LG может стать отличным вариантом не только для игр, но и для рабочих задач.

Монитор LG UltraGear 27GX790B-B оснащён разъёмами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, способными выдавать изображение с максимальной частотой обновления без использования компрессии DSC. LG также добавила монитору порт USB-C, два USB-A и 3,5-мм аудиовыход. В наличии также полностью эргономичная подставка и RGB-подсветка.

Монитор представлен в Китае. Неизвестно, когда LG собирается выпустить его на других рынках.