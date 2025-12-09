Lenovo выпустит геймерский ноутбук с раздвижным OLED-дисплеем

С гибкими дисплеями экспериментируют не только производители смартфонов и планшетов. Компания Lenovo даже наладила серийный выпуск ноутбука ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, который получил раздвигающийся в вертикальном измерении экран. Теперь, если судить по новым эскизам, Lenovo готовит ноутбук серии Legion Pro с раздвижным дисплеем для геймеров, но компоновка устройства изменилась в соответствии со спецификой эксплуатации.

В своём изначальном положении, как сообщает Overclock3D, игровой ноутбук Legion Pro Rollable обладает габаритами 14-дюймового решения, но гибкий OLED-дисплей можно буквально растянуть горизонтально до типоразмера 16,7 дюйма с соотношением сторон 21:9. С точки зрения любителей игр такая трансформация будет полезной. Устройство будет построено на процессоре Intel Core Ultra (предположительно, семейства Panther Lake), ему также наверняка причитается дискретная графика. Наличие клавиши Copilot на клавиатуре подразумевает использование операционной системы Microsoft Windows 11.

Показать прототип Legion Pro Rollable компания Lenovo должна на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, которая пройдёт в первой половине января в Лас-Вегасе. Стоимость новинки пока не называется, но если учесть, что трансформируемый в вертикальном измерении ThinkBook Plus Gen 6 Rollable оценивался в $3499 в более благоприятный с точки зрения ценообразования период, то игровой вариант трансформируемого ноутбука Lenovo наверняка окажется ещё дороже.