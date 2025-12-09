«Фирма Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок из-за подскочившего спроса

На расположенном в Новосибирске заводе старейшей в России «Фирмы Мелодия» возобновлено производство виниловых грампластинок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В первой партии с конвейера сошли записи исполнителей советских времён.

Торговая марка «Фирма Мелодия» до сих пор ассоциируется у россиян с грампластинками; возрождение производства — «это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов „Мелодии“», заявил гендиректор компании Андрей Кричевский.

При производстве виниловых пластинков в 2025 году используются матрицы, изготовленные с оригинальных мастер-лент; были проведены реставрация и ремастеринг. Первым с конвейера сошла запись под названием «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», дебютировавшая в восьмидесятые годы прошлого века. В партию также включили пластинки «По волне моей памяти» композитора Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийского коллектива Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан».

На возрождение производства «Фирма Мелодия» потратила около 150 млн руб. Средства пошли на построение полной производственной линии Allegro II, созданной в Гонконге; использовалось оборудование из Италии, Китая, Швейцарии и Швеции. Компания планирует выпускать пластинки на материалах как из своей собственной коллекции, так и на заказ — принимаются заявки от авторов, лейблов, агентств и правообладателей. В год предприятие может выпускать 100 тыс. пластинок.