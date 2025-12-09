Сегодня 09 декабря 2025
Biwin выпустила первый в мире Mini SSD — PCIe-накопитель весом 1 грамм со скоростью до 3700 Мбайт/с и ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Biwin выпустила в розничную продажу твердотельный накопитель CL100 в новом формате Mini SSD. Устройство размером чуть больше карты памяти microSD впервые дебютировало в составе портативных игровых приставок GPD Win 5 и OneXPlayer Super X, где использовалось в качестве крошечного внутреннего SSD с интерфейсом NVMe. Теперь CL100 продаётся в Китае в виде отдельного продукта.

Источник изображений: Biwin

Источник изображений: Biwin

Mini SSD — это твердотельный накопитель размером с монету, который использует корпус LGA и слот, похожий на лоток для SIM-карты телефона, вместо традиционного разъема M.2. Размеры Mini SSD составляют 15 × 17 × 1,4 мм (формат «1517»), а вес — около 1 грамма.

Накопитель имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и может выдерживать падение на твёрдую поверхность с высоты трёх метров. Устройство поддерживает протокол NVMe 1.4 использует интерфейс PCIe 4.0 x2, обеспечивая скорость последовательного чтения до 3700 Мбайт/с и последовательной записи до 3400 Мбайт/с. Производительность в случайных операциях чтения и записи составляет до 550 тыс. и 650 тыс. IOPS соответственно. Это делает его значительно быстрые привычных карт памяти microSD Express, которые обеспечивают скорость передачи данных около 985 Мбайт/с.

Розничные модели Mini SSD CL100 от Biwin предлагаются объёмом 512 Гбайт, 1 ТБ и 2 Тбайт. Их стоимость составляет 599, 1099 и 2199 юаней соответственно. Это примерно 85, 155 и 311 долларов. Китайские розничные продавцы и некоторые международные ретейлеры уже предлагают версии объёмом 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Для продвижения нового формата накопителя Biwin также выпустила специальный считыватель RD510 с USB4 (40 Гбит/c) и встроенным вентилятором, превращающий CL100 в компактный внешний NVMe-накопитель.

Biwin предлагает использовать Mini SSD для ноутбуков, планшетов, портативных игровых приставок, смартфонов и камер, которым требуется быстрое съёмное хранилище, не занимающее место на печатной плате под полноценный слот M.2.

Поскольку Mini SSD устанавливается в лоток, владельцы могут менять хранилище с помощью штифта, не открывая корпус самого устройства, что выгодно отличает его от распаянных BGA-флеш-накопителей и внутренних отсеков M.2. К настоящему моменту формат нашёл своё место только в составе некоторых моделей портативных игровых приставок. Пока ни одна другая компания не представила аналогичного устройства для хранения данных, а Biwin не подтверждала открытость данного стандарта.

