Pebble представила Index 01 — умное коль...
Pebble представила Index 01 — умное кольцо с кнопкой, которое запишет и не даст забыть удачную мысль

Компания Pebble, производитель умных часов и прицепов-кемперов, представила своё первое умное кольцо под названием Pebble Index 01. В отличие от большинства аналогов на рынке, устройство не отслеживает здоровье и не является фитнес-трекером, а позиционируется как «устройство памяти», предназначенное для записи голосовых заметок и управления задачами.

Источник изображений: Pebble

Кольцо выполнено из нержавеющей стали и оснащено силиконовой кнопкой. Нажатие и удержание этой кнопки активирует микрофон, который записывает аудио до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. После этого запись передаётся в мобильное приложение Pebble, где локально обрабатывается искусственным интеллектом (ИИ). Приложение определяет контекст ввода, например, создаёт напоминание, добавляет задачу в список дел или отправляет сообщение через сторонние сервисы, далее пользователь получает уведомление о выполненной операции на своём телефоне. Как отмечает производитель, все функции Pebble Index 01 работают без дополнительных платных подписок и не требуют подключения к интернету в целях конфиденциальности (запись не производится, пока пользователь сам не нажмёт кнопку).

Как пояснили в компании, устройство не ведёт постоянную запись, а активируется исключительно вручную при нажатии кнопки. Встроенная память кольца вмещает до пяти минут аудиозаписей, после передачи которых на смартфон она автоматически очищается. При этом доступна в качестве опции облачное хранение и обработка данных для резервного копирования онлайн и использования более качественного преобразования речи в текст.

Кнопку кольца можно перенастроить — помимо записи, она может управлять воспроизведением музыки, активировать команды экосистемы Home Assistant или в будущем выступать в роли дистанционного спуска затвора камеры смартфона. В отличие от большинства умных колец, Pebble Index 01 не подлежит перезарядке и рассчитан на несколько лет эксплуатации при типовом сценарии использования. По окончании срока службы батареи устройство можно отправить обратно в компанию для переработки.

Кольцо работает как со смартфонами на Android, так и с iPhone, несмотря на ограничения со стороны Apple для сторонних аксессуаров, а также совместим с Pebble и другими умными часами. Кольцо не имеет динамика или вибромотора (так как это только устройство ввода), но оснащено RGB-светодиодом, который используется редко для экономии заряда батареи и уменьшения отвлекающих факторов

Поддерживается свыше 99 языков, хотя качество распознавания может различаться. Пользователи могут настраивать действия на одинарные и двойные нажатия кнопки, интегрировать кольцо с сервисами Notion, Beeper, Tasker и другими, а также перенаправлять аудиозаписи напрямую в собственные приложения через протокол MCP. Вся логика действий построена на локально работающих MCP-модулях (мини-приложениях в формате WebAssembly), что позволяет подключать сторонние сервисы, например, Google Calendar и системы умного дома. Пользователи смогут настраивать работу кольца на одиночные и двойные нажатия кнопки, создавать собственные голосовые команды или напрямую перенаправлять записи в своё приложение или на сервер, минуя встроенную службу обработки данных.

Что касается планов Pebble на будущее, то компания намерена развивать Index 01 не только как надёжный инструмент для записи мыслей, но и как открытую платформу для кастомизации. Помимо основного режима записи голосовых заметок, появится двойное нажатие кнопки с голосовым вводом, которое будет активировать универсального голосового агента с веб-поиском, чьи ответы появятся на Pebble или других умных часах. Не все функции появятся сразу, но архитектура устройства изначально рассчитана на гибкое расширение возможностей.

Pebble Index 01 выпускается в трёх цветовых вариантах — полированное серебро, полированное золото и матовый чёрный в восьми размерах (от 6 до 13 по американской шкале). Предзаказ стартовал по цене $75 (примерно 5800 рублей). После выхода в массовую продажу стоимость составит $99. Компания обещает международную доставку, а первые партии поступят покупателям в марте 2026 года. Для подбора размера Pebble предоставляет как традиционный набор калибровочных инструментов, так и файлы для 3D-печати макетов.

Источники:

