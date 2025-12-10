Сегодня 10 декабря 2025
Google научила Pixel Watch 4 понимать новые жесты для управления одной рукой и наделила часы улучшенной ИИ-моделью

Google выпустила масштабное обновление для умных часов Pixel Watch 4 — впервые с момента появления версии на рынке. С обновлением устройство получило два новых жеста — Double Pinch (двойной щипок) и Wrist Turn (поворот запястья), предназначенных для управления одной рукой в ситуациях, когда касание экрана затруднено или невозможно.

Источник изображений: Google (скриншот видео)

Источник изображений: Google (скриншот видео)

Жест Double Pinch выполняется двойным соединением указательного и большого пальцев. С его помощью можно прокручивать уведомления, отправлять текст, приостанавливать таймер и секундомер, останавливать срабатывание будильника, а также управлять воспроизведением музыки. Как пишет 9to5Google, также с помощью Double Pinch, в ближайшее время, по словам компании, можно будет отвечать на звонки и завершать их. Что касается жеста Wrist Turn, то он активируется быстрым поворотом запястья от себя и обратно. Этот жест позволяет отклонять входящие вызовы и закрывать оповещения.

Для помощи в освоении новых функций в Wear OS будут появляться подсказки. Их частоту можно настроить: всегда, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или один раз. Настройки жестов находятся в меню «Настройки» → «Жесты» → «Жесты рук», где также можно активировать только один из жестов (по умолчанию включены оба). Для жеста «Поднять и говорить» (Raise to Talk) добавлено новое пошаговое руководство.

Ещё одним ключевым улучшением стало повышение качества умных ответов (Smart Replies) на Pixel Watch 3 и Pixel Watch 4. Оно достигнуто за счёт внедрения новой локальной ИИ-модели на устройстве, которая активируется, когда часы не подключены к телефону. Модель основана на семействе открытых моделей Gemma. По сравнению с предыдущим ИИ новая модель работает в два раза быстрее и почти в три раза эффективнее использует память, что также положительно сказывается на качестве ответов.

Напомним, крупное обновление для Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3, которое принесло Wear OS 6, вышло в октябре. Pixel Watch 4 с момента запуска не обновлялся, а оригинальная модель Pixel Watch останется на Wear OS 5.1.

Теги: google pixel watch, часы, носимая электроника
Soft
Hard
