Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Телевизор TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED ...
реклама
Новости Hardware

Телевизор TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED — яркий экран, мощный звук и умная обработка изображения

Телевизор всегда был центром притяжения практически в каждом доме, но современным пользователям мало просто большого экрана с картинкой. Эта самая картинка должна быть качественной, а телевизор — предлагать достаточно умных функций и выступать в роли полноценного развлекательного центра. К этому ещё нужно приложить качественный звук, быструю работу, привлекательный дизайн и другие особенности. Судя по всему, всё необходимое и даже больше может предложить TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED — здесь рассказываем о нём подробнее.

Главной особенностью телевизоров TCL C8K в целом и рассматриваемой 65-дюймовой модели в частности является сочетание технологии квантовых точек (QLED) и подсветки Mini LED. QD-слой расширяет цветовой охват, а Mini LED обеспечивает тонкую регулировку яркости. В результате удаётся получить яркую и контрастную картинку с высокой детализацией, а панель при этом долговечна и не подвержена выгоранию.

В телевизоре TCL 65C8K используется подсветка Mini LED, насчитывающая 1680 зон локального затемнения, — это одна из самых высоких плотностей подсветки среди телевизоров такого класса. Большое количество зон затемнения повышает локальный контраст: тёмные участки кадра становятся темнее, а яркие детали не теряются. Всё это даёт более сочную и яркую картинку.

При этом максимальный (пиковый) уровень яркости достигает впечатляющих 4500 кд/м², что позволяет телевизору справляться даже с очень сложными сценами с широким динамическим диапазоном. Такой запас по яркости позволяет уверенно отображать HDR-контент, добиваясь высокой детализации в бликах — например, в солнечных отражениях, сценах со стеклом или металлом. Кроме того, высокая яркость позволяет не беспокоиться о том, насколько яркое освещение в комнате: картинка на экране не «утонет» в бликах и отражениях и не станет блеклой.

В модели используется матрица CrystGlow WHVA с разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей). Это новое поколение HVA-панелей с собственным контрастом 7000:1, почти незаметной рамкой и низким уровнем отражений — всего 0,5 %, что особенно важно для больших телевизоров, установленных в комнатах с несколькими источниками света.

А увеличенные углы обзора помогают избежать типичной для VA-панелей проблемы: цвета и контраст сохраняются даже при просмотре сбоку. Для гостиной, где зрители сидят под разными углами, это критически важное преимущество.

Ещё одна особенность TCL 65C8K — нативная частота обновления 144 Гц при подключении источника через HDMI. В играх доступен режим 288 VRR Game Accelerator, который повышает воспринимаемую плавность движения. Это улучшает чёткость быстрых объектов, снижает разрывы кадра и делает управление более предсказуемым — особенно в шутерах и гонках.

Но высокая частота обновления будет заметна не только геймерам: в спортивных трансляциях мяч перестаёт «размываться», а в экшен-сценах фильмов движение камеры становится более плавным и естественным.

Телевизор оснащён аудиосистемой Audio by Bang & Olufsen, которая обеспечивает чистое, сбалансированное и объёмное звучание без характерной «плоскости» бытовой акустики.

Цифровой интерфейс Beosonic позволяет менять характер звучания в одно касание: хотите больше баса, тёплую подачу или акцент на голосах — подстроить всё можно буквально на лету. Для обычного пользователя это означает, что прямо «из коробки» телевизор звучит гораздо богаче большинства моделей своего класса — и нет необходимости покупки внешней аудиосистемы.

В качестве аппаратной основы TCL 65C8K выступает фирменный процессор TSR AiPQ. Он анализирует изображение в режиме реального времени — на уровне пикселей — и оптимизирует резкость, контраст, цветовой баланс и движение. Это особенно заметно при апскейле старых видео до 4K, в «пережатом» контенте с низким битрейтом, а также в сценах с быстрым движением или сложным освещением. Телевизор повышает детализацию там, где она теряется, и сглаживает резкие переходы, сохраняя естественность изображения.

Также быстрая аппаратная начинка обеспечивает плавную работу интерфейса, а значит — и комфорт использования телевизора. В качестве программной платформы применяется Google TV, обеспечивающая привычный доступ к сервисам и персональные рекомендации на основе просмотров. Встроенный микрофон позволяет управлять телевизором без пульта, а детский режим создаёт безопасное пространство для младших пользователей: экран фильтрует контент, ограничивает время просмотра и исключает нежелательные материалы.

Наконец, TCL позаботилась и о комфорте для глаз. Телевизор использует комплекс мер, направленных на защиту зрения: снижение доли синего света, отсутствие мерцания, адаптацию яркости под внешние условия и технологию оценки и компенсации движения MEMC, уменьшающую визуальную нагрузку при движении. Это делает модель более дружелюбной для длительных просмотров.

TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED — это телевизор, в котором ставка делается не на одну особенность, а на сочетание нескольких технологий: точной подсветки с большим количеством зон, высокой яркости, быстрого экрана, продвинутой ИИ-обработки и качественного звука Audio by Bang & Olufsen. Для пользователя такая комбинация означает универсальность: модель одинаково хорошо подходит и для игр, и для кино, и для спортивных трансляций, оставаясь при этом функциональной и комфортной в использовании.

Реклама | ООО «ТИЭСЭЛ РУС» ИНН 9704048397 erid: F7NfYUJCUneTTxxs7JMQ

Источник:

Теги: tcl, телевизор, mini led, 144 гц
tcl, телевизор, mini led, 144 гц
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.