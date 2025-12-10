Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition в стиле 90-х с необычным аксессуаром — достать его будет непросто

Сегодня 10 декабря 2025
Nothing объявила о выходе версии смартфона Nothing Phone (3a) Community Edition, который будет изготовлен в количестве всего 1 тыс. единиц. Для того чтобы приобрести такой смартфон, необходимо успеть зарегистрироваться на сайте компании. Кроме того, реализация Nothing Phone (3a) Community Edition будет производиться в «ограниченное окно продаж» на сайте Nothing.

Источник изображений: GSMArena.com

Nothing получила около 700 предложений участников сообщества Nothing Phone (3a), касающихся дизайна, программного обеспечения, аксессуаров и визуального восприятия специальной версии. В отношении дизайна аппаратного обеспечения победило предложение Эмре Кайганакла (Emre Kayganacl), в отношении аксессуаров — Амброджо Таккони (Ambrogio Tacconi) и Луиса Аймонда (Louis Aymond), дизайна часов и обоев для экрана блокировки — Джада Зоа (Jad Zock), в части проведения маркетинговой кампании — Сушрута Саркара (Sushruta Sarkar).

В течение последних нескольких месяцев они работали в тесном сотрудничестве с командами дизайнеров, разработчиков программного обеспечения, маркетологов и креативных специалистов Nothing в Лондоне, воплощая свои идеи в жизнь.

Сообщается, что дизайн аппаратной части вдохновлен эстетикой конца 90-х и начала 2000-х годов. В качестве аксессуара предлагается коробка с игральными костями с цифрами, отображёнными шрифтом Nothing Ndot 55. Циферблат часов выполнен в дизайне, который «уменьшает визуальный беспорядок и интуитивно направляет взгляд к ключевым компонентам». Также доступны эксклюзивные обои, разработанные как «визуальный мост между цветом и текстурой задней панели и интерфейсом передней панели».

Что касается характеристик специального издания, то они такие же, как у стандартной версии Nothing Phone (3a). Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м². Аппарат базируется на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Система камер включает основную с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией (OIS), дополненную 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Nothing Phone (3a) Community Edition поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 Гбайт по цене €379.

nothing, смартфон, дизайн
