Asus представила ROG Strix XG27JCG — первый в мире монитор с 5K@180 Гц и альтернативным режимом работы

Компания Asus добавила на свой официальный сайт информацию о 27-дюймовом игровом мониторе ROG Strix XG27JCG. Новинка поддерживает разрешение 5K при частоте обновления 180 Гц и, по всей видимости, является первым подобным решением на рынке игровых мониторов. Официальная цена и информация о дате выпуска пока не подтверждены. Более подробные сведения могут появиться на выставке CES 2026.

Как сообщает портал Gizmochina, гонконгский ретейлер Faroll разместил монитор для предварительного заказа по цене 6499 гонконгских долларов (около 835 долларов США) и указывает ожидаемую дату поступления — 31 декабря.

Asus ROG Strix XG27JCG построен на матрице Fast IPS и поддерживает разрешение 5120 × 2880 пикселей с частотой до 180 Гц при разгоне. Монитор также поддерживает функцию двойного режима, позволяющую переключаться на разрешение QHD с частотой 330 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 600 кд/м² (в режиме SDR яркость составляет 350 кд/м²). Имеется сертификат VESA DisplayHDR 600. Экран использует 10-битную цветопередачу и предлагает 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Для монитора ROG Strix XG27JCG заявлена поддержка технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Кроме того, он оснащён технологиями ELMB 2 (Extreme Low Motion Blur) и Variable Overdrive для улучшения чёткости изображения в динамике.

Монитор имеет порт DisplayPort 1.4 (с Display Stream Compression — DSC), два HDMI 2.1 (с Fixed Rate Link — FRL) и USB Type-C с мощностью 15 Вт. Для подключения периферийных устройств предусмотрен USB-концентратор с тремя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм разъёмом для наушников.

Также новинка предлагает ряд фирменных ИИ-функций, таких как Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair и AI Visual, которые автоматически регулируют параметры изображения в зависимости от условий просмотра. Подставка монитора поддерживает регулировку высоты, наклона, поворота и вращения. Монитор имеет крепления VESA 100×100 для сторонних кронштейнов. Помимо этого, у него имеется 1/4-дюймовое гнездо для штатива для установки аксессуаров или камер.