Asus представила ROG Strix XG27JCG — первый в мире монитор с 5K@180 Гц и альтернативным режимом работы

Компания Asus добавила на свой официальный сайт информацию о 27-дюймовом игровом мониторе ROG Strix XG27JCG. Новинка поддерживает разрешение 5K при частоте обновления 180 Гц и, по всей видимости, является первым подобным решением на рынке игровых мониторов. Официальная цена и информация о дате выпуска пока не подтверждены. Более подробные сведения могут появиться на выставке CES 2026.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Как сообщает портал Gizmochina, гонконгский ретейлер Faroll разместил монитор для предварительного заказа по цене 6499 гонконгских долларов (около 835 долларов США) и указывает ожидаемую дату поступления — 31 декабря.

Asus ROG Strix XG27JCG построен на матрице Fast IPS и поддерживает разрешение 5120 × 2880 пикселей с частотой до 180 Гц при разгоне. Монитор также поддерживает функцию двойного режима, позволяющую переключаться на разрешение QHD с частотой 330 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 600 кд/м² (в режиме SDR яркость составляет 350 кд/м²). Имеется сертификат VESA DisplayHDR 600. Экран использует 10-битную цветопередачу и предлагает 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Для монитора ROG Strix XG27JCG заявлена поддержка технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Кроме того, он оснащён технологиями ELMB 2 (Extreme Low Motion Blur) и Variable Overdrive для улучшения чёткости изображения в динамике.

Монитор имеет порт DisplayPort 1.4 (с Display Stream Compression — DSC), два HDMI 2.1 (с Fixed Rate Link — FRL) и USB Type-C с мощностью 15 Вт. Для подключения периферийных устройств предусмотрен USB-концентратор с тремя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм разъёмом для наушников.

Также новинка предлагает ряд фирменных ИИ-функций, таких как Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair и AI Visual, которые автоматически регулируют параметры изображения в зависимости от условий просмотра. Подставка монитора поддерживает регулировку высоты, наклона, поворота и вращения. Монитор имеет крепления VESA 100×100 для сторонних кронштейнов. Помимо этого, у него имеется 1/4-дюймовое гнездо для штатива для установки аксессуаров или камер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: asus, fast ips, игровой монитор
