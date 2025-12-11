Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edi...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition предлагаются с открытыми наушниками BoneBeat Run

Компания Doogee представила обновлённые защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition. Новинки унаследовали футуристический культовый дизайн серии Doogee S200, вдохновлённый персонажами жанра «меха». Серия завоевала широкое признание среди любителей активного отдыха и технических энтузиастов благодаря способности смартфонов сохранять работоспособность в самых неблагоприятных условиях.

Модели Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition поставляются в комплекте с наушниками BoneBeat Run с костной проводимостью. Обе новинки отличаются высокой производительностью и увеличенным объёмом памяти.

Смартфон Doogee S200 VIP Edition представлен в обновлённой цветовой гамме: сером (Shadow Grey), серебристом (Mecha Silver) и недавно добавленном оранжевом (Cosmic Orange) цвете. Этот привлекательный цветовой вариант в стиле последней версии iPhone идеально сочетается с соответствующим цветом наушников, создавая привлекательный образ.

В свою очередь, смартфон S200 X VIP Edition выпускается в чёрном (Black Samurai), зелёном (Green Ranger) и золотистом (Golden Guardian) цветах и дополняется наушниками чёрном цвета (Midnight Black), который подойдёт к любому из цветовых вариантов.

Обе модели оснащены 6,72-дюймовыми экранами с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивается плавное отображение видеоконтента и игрового процесса. Дополнительный 1,32-дюймовый AMOLED-экран на задней панели предназначен для отображения информации о заряде батареи, дате, времени и т.д.

Мощный процессор с поддержкой 5G в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения еще на 36 Гбайт позволяет запускать ресурсоёмкие приложения и игры. Ёмкость флеш-накопителя у S200 VIP Edition составляет 256 Гбайт, у S200 X VIP Edition — 512 Гбайт.

Оба смартфона оснащены массивной батареей ёмкостью 10 100 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, обеспечивающей до 25 работы в режиме ожидания.

Запечатлеть памятные моменты путешествия или спортивных состязаний позволит основная 100-мегапиксельная камера. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная 20-мегапиксельная камера.

Смартфоны поставляются с предустановленной ОС Android 16. Предлагаемые в комплекте наушники BoneBeat Run открытого типа отличаются небольшим весом (25 г) и эргономичным дизайном, обеспечивающим комфортное ношение и надёжную фиксацию, позволяя их использоваться во время тренировок, включая бег и езду на велосипеде. При этом, благодаря открытому форм-фактору наушников пользователь слышит окружающие звуки, что обеспечивает безопасное движение, позволяя реагировать на сигналы машин и другие предупреждающие звуки. BoneBeat Run обеспечивают сбалансированный звук с насыщенными басами и чёткими высокими и средними частотами. Наушники поддерживают до 10 часов работы без подзарядки.

Обладая высокой надёжностью, а также привлекательным дизайном смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition в комплекте с наушниками BoneBeat Run могут стать отличным подарком для любителей физической активности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия
Blackview начала продажи защищённого смартфона Xplore 2 Projector с проектором, смарт-часов W90 Pro и умных очков BV100
В России стартовали продажи защищённых смартфонов Oukitel WP58 Pro, WP60 и WP62 с ёмкими батареями и дизайном в стиле киберпанка
Складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold можно будет превратить во второй монитор для ПК
Anker представила в России наушники для сна и другие новинки под маркой Soundcore
Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition в стиле 90-х с необычным аксессуаром — достать его будет непросто
Теги: doogee, защищенный смартфон, наушники
doogee, защищенный смартфон, наушники
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.