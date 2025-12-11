Защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition предлагаются с открытыми наушниками BoneBeat Run

Компания Doogee представила обновлённые защищённые смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition. Новинки унаследовали футуристический культовый дизайн серии Doogee S200, вдохновлённый персонажами жанра «меха». Серия завоевала широкое признание среди любителей активного отдыха и технических энтузиастов благодаря способности смартфонов сохранять работоспособность в самых неблагоприятных условиях.

Модели Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition поставляются в комплекте с наушниками BoneBeat Run с костной проводимостью. Обе новинки отличаются высокой производительностью и увеличенным объёмом памяти.

Смартфон Doogee S200 VIP Edition представлен в обновлённой цветовой гамме: сером (Shadow Grey), серебристом (Mecha Silver) и недавно добавленном оранжевом (Cosmic Orange) цвете. Этот привлекательный цветовой вариант в стиле последней версии iPhone идеально сочетается с соответствующим цветом наушников, создавая привлекательный образ.

В свою очередь, смартфон S200 X VIP Edition выпускается в чёрном (Black Samurai), зелёном (Green Ranger) и золотистом (Golden Guardian) цветах и дополняется наушниками чёрном цвета (Midnight Black), который подойдёт к любому из цветовых вариантов.

Обе модели оснащены 6,72-дюймовыми экранами с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивается плавное отображение видеоконтента и игрового процесса. Дополнительный 1,32-дюймовый AMOLED-экран на задней панели предназначен для отображения информации о заряде батареи, дате, времени и т.д.

Мощный процессор с поддержкой 5G в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения еще на 36 Гбайт позволяет запускать ресурсоёмкие приложения и игры. Ёмкость флеш-накопителя у S200 VIP Edition составляет 256 Гбайт, у S200 X VIP Edition — 512 Гбайт.

Оба смартфона оснащены массивной батареей ёмкостью 10 100 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, обеспечивающей до 25 работы в режиме ожидания.

Запечатлеть памятные моменты путешествия или спортивных состязаний позволит основная 100-мегапиксельная камера. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная 20-мегапиксельная камера.

Смартфоны поставляются с предустановленной ОС Android 16. Предлагаемые в комплекте наушники BoneBeat Run открытого типа отличаются небольшим весом (25 г) и эргономичным дизайном, обеспечивающим комфортное ношение и надёжную фиксацию, позволяя их использоваться во время тренировок, включая бег и езду на велосипеде. При этом, благодаря открытому форм-фактору наушников пользователь слышит окружающие звуки, что обеспечивает безопасное движение, позволяя реагировать на сигналы машин и другие предупреждающие звуки. BoneBeat Run обеспечивают сбалансированный звук с насыщенными басами и чёткими высокими и средними частотами. Наушники поддерживают до 10 часов работы без подзарядки.

Обладая высокой надёжностью, а также привлекательным дизайном смартфоны Doogee S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition в комплекте с наушниками BoneBeat Run могут стать отличным подарком для любителей физической активности.