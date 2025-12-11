Сегодня 11 декабря 2025
Ayaneo показала Pocket Play — смартфон-слайдер для геймеров в духе легендарного Sony Ericsson Xperia Play

Ранее в этом году производитель портативных игровых консолей и мини-ПК Ayaneo заявил о намерении выпустить смартфон для геймеров. Оказалось, вендор работает над устройством, которое представляет собой современную версию Sony Ericsson Xperia Play, что сразу бросается в глаза при первом взгляде на смартфон Ayaneo Pocket Play.

Источник изображений: Ayaneo / YouTube

Смартфон выполнен в форм-факторе слайдера, где под сдвигающейся верхней панелью с экраном расположены элементы управления для комфортного взаимодействия с играми. На нижней панели нашлось место крестовине, стандартным кнопкам AXYB, дополнительным кнопкам, задним триггерам и паре тачпадов. Имеется фирменная кнопка Ayaneo, нажатие которой, вероятно, будет открывать доступ к каким-то фирменным программным продуктам, ориентированным на портативные устройства. Одна из кнопок, по всей видимости, вызывает меню приложений. Назначение ещё одной кнопки неизвестно, но её значок с указателем в нижний правый угол может означать, что она запускает режим «картинка в картинке».

За исключением выдвижного контроллера, перед нами смартфон с современным дизайном. На тыльной стороне корпуса расположена двойная основная камера, модули которой не выступают над поверхностью задней панели. Между задними триггерами на торцевой части корпуса находятся кнопки регулировки громкости и питания. Разъём USB Type-C для подключения зарядного устройства расположен в нижней части корпуса, из-за чего, вероятно, играть во время зарядки будет не слишком удобно.

На обоих торцевых поверхностях смартфона видны отверстия, вероятно, для стереодинамиков. Дополнительные отверстия с обеих сторон указывают на наличие активного охлаждения, что в смартфонах можно увидеть нечасто. Руководство Ayaneo ранее намекало, что смартфон не получит самый производительный процессор. Это означает, что аппаратной основой устройства вряд ли стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Производитель ещё не раскрыл технические характеристики новинки. В опубликованных материалах демонстрируются версии устройства в серебристо-белом и чёрном цветах. Сколько будет стоить Pocket Play и когда появится в продаже, пока неизвестно. Страница продукта на Kickstarter уже запущена, поэтому подписаться на неё, чтобы не упустить его из виду, могут все желающие.

Источник:

Теги: ayaneo, смартфон
ayaneo pocket play, ayaneo, смартфон
