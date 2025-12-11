Сегодня 11 декабря 2025
В Европе представили невероятный квантовый процессор на 10 000 кубитов — и он стоит €50 млн за штуку

Нидерландская компания QuantWare, уходящая корнями в союз Intel и Университета Делфта, анонсировала самый масштабный в мире сверхпроводящий квантовый процессор на 10 000 кубитов — VIO-40K. Это в 100 раз превышает возможности современных аналогов QPU от компаний IBM и Google. Коммерческие поставки процессоров VIO-40K клиентам начнутся в 2028 году. Каждый экземпляр будет обходиться покупателям примерно в €50 млн. И это не все интересные новости.

Источник изображений: QuantWare

Компания QuantWare создана в 2021 году выходцами из Университета Делфта (TU Delft), которые работали над квантовыми процессорами для компании Intel. Судя по всему, речь идёт о спиновых кубитах, которыми приоритетно занималась Intel. Только так можно создать масштабируемую до десятков и сотен тысяч кубитов квантовую вычислительную архитектуру и не потребовать для этого аренды пары-тройки футбольных полей для размещения оборудования.

Процессор VIO-40K обладает 40 тыс. линий ввода/вывода, что позволяет относительно легко масштабировать квантовую платформу. В то же время он состоит из чиплетов — нескольких установленных друг на друга модулей с высокоточными сквозными соединениями. Трёхмерная компоновка позволила сделать процессор компактным и с большим числом кубитов, которые конфигурируются по требованию заказчика. Это стало возможным благодаря выбору открытой квантовой архитектуры, положенной в основу VIO-40K (Quantum Open Architecture, QOA).

Более того, архитектура VIO-40K сопрягается с классическими суперкомпьютерами с помощью Nvidia NVQLink, что упрощает управление и программирование квантовых платформ QuantWare. Также VIO-40K поддерживает фреймворк Nvidia CUDA-Q. Вкупе с универсальностью архитектуры VIO-40K — она совместима с любыми вариантами сверхпроводящих кубитов — гибридная среда окажется более дружелюбной к пользователям, чем чисто квантовая.

В перспективе QuantWare планирует открыть в 2026 году Kilofab — первую в мире специализированную фабрику по производству QOA-устройств в Делфте, что увеличит объёмы производства интересных процессоров в 20 раз и укрепит позиции компании как крупнейшего коммерческого поставщика квантового оборудования. Заказы на процессоры VIO-40K уже принимаются. В течение нескольких ближайших лет компания обещает выпустить процессор с миллионом кубитов. Неужели мы на пороге квантовой революции?

квантовый процессор
