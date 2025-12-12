Смартфон Honor X8d получил чип Snapdragon 6S 4G Gen 2 и батарею на 7000 мА·ч

Несмотря на отсутствие официального анонса, приближается старт продаж нового смартфона средней ценовой категории от Honor. Речь об аппарате Honor X8d, описание которого недавно появилось на сайте одного из ретейлеров в Кыргызстане.

Разработчики оснастили Honor X8d дисплеем AMOLED с диагональю 6,77 дюйма и поддержкой разрешения 2392 × 1080 пикселей. На тыльной стороне корпуса размещена двойная основная камера. Она объединяет основной датчик на 108 Мп с дополнительным 5-мегапиксельным модулем, предназначение которого не уточняется. Для создания селфи-снимков предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Аппаратной основой смартфона стал микропроцессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 45 Вт.

Среди других особенностей отметим защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Аппарат имеет габариты 162,9 × 76,3 × 7,5 мм и весит 188 г. Смартфон работает под управлением Android с фирменным пользовательским интерфейсом MagicOS. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства в чёрном, сером и голубом цветовых вариантах исполнения корпуса. Розничная стоимость Honor X8d ещё не была объявлена.