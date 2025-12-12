Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro поступили в продажу в России по цене 5490 рублей

Российские ретейлеры и маркетплейсы начали продавать смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro. Новинка может похвастаться наличием яркого AMOLED-дисплея, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержкой систем спутниковой связи GPS и ГЛОНАСС, а также возможностью принимать звонки по Bluetooth с пользовательского смартфона.

Новинка оснащена 1,97-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц и полезной площадью 82 %. Экран обрамляют ультратонкие рамки толщиной всего 1,8 мм, благодаря чему пользователю более комфортно взаимодействовать с устройством. Реализована поддержка активации экрана при поднятии руки, а также режим Always on Display. В дополнение к этому пользователь имеет доступ к большому количеству разных циферблатов.

Корпус Honor Choice Watch 2 Pro выполнен из алюминиевого сплава толщиной 9,99 мм и весом 29 г. На торцевой поверхности корпуса имеется физическая кнопка-колесико для обеспечения точного управления без случайных нажатий.

Внутри корпуса нашлось место улучшенному барометру и компасу для отслеживания местоположения во время путешествий. С помощью системы ГЛОНАСС можно записывать маршруты для их повторения в будущем. Для людей, ведущих активный образ жизни, имеется поддержка более 120 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде, плавание и др.

Часы можно задействовать для круглосуточного мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также отслеживания качества сна. За счёт этого пользователь в режиме реального времени может получать актуальные данные о состоянии своего организма.

Покупатели могут выбирать между версиями Honor Choice Watch 2 Pro в белом и чёрном цветовых вариантах. Уже сейчас новинку можно приобрести в сетях ретейлеров и на маркетплейсах за 5490 рублей.