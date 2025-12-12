Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Легендарный российский журнал «Игромания...
реклама
Новости Software

Легендарный российский журнал «Игромания» вернулся в печать — вышел первый с 2018 года бумажный выпуск

Легендарный российский игровой журнал «Игромания» вернулся на отечественные прилавки после семи лет отсутствия. В продажу поступил первый с 2018 года печатный номер издания.

Источник изображений: «Игромания»

Источник изображений: «Игромания»

Журнал «Игромания» издавался ежемесячно с сентября 1997 года и считался одним из ведущих изданий российской игровой прессы, однако из-за низкого спроса на печатный формат декабрьский номер в 2018-м (255-й) надолго стал последним.

В ноябре творческий руководитель «Игромании» Артур Сопельник объявил о возвращении издания в печатный формат, а сегодня, 12 декабря, состоялся выпуск 256-го номера журнала — первого за семь лет.

Примеры страниц
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

Печатный номер объёмом 127 страниц доступен для покупки на сайте «Игромании» за 1000 рублей. Главной темой выпуска стала масштабная ретроспектива игровой индустрии за почти 30 лет с перечнем лучших игр своего времени.

Также в номере — более 20 статей с разбором ключевых событий, изменивших видеоигровую отрасль, включая «Хронологию русскоязычного гейминга», «Гонку консолей», «Сексуализацию персонажей в видеоиграх» и так далее.

Новая бумажная «Игромания» — это «тематико-аналитический журнал», содержание выпусков которого продиктовано не актуальными событиями, а выбранной идеей. Поэтому выпуски будут выходить не раз в месяц, а раз в три.

Проект возглавляет предприниматель Василий Овчинников, сформировавший новую редакционную команду. Главным редактором возрождённой печатной «Игромании» стал Виктаний Волков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Жители Томска выйдут на улицу с протестом против блокировки Roblox в России
Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов
«Дорогая, у нас есть Cyberpunk 2077 дома»: дебютный трейлер ролевого экшена No Law смутил игроков своей вторичностью
«Я капитан Шепард, и это моя самая ожидаемая игра»: грандиозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect не выйдет в 2026 году
Криптопроект Сэма Альтмана World запустил суперприложение с чатом с шифрованием и пересылкой криптовалюты
Теги: игромания
игромания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.