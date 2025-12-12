Легендарный российский журнал «Игромания» вернулся в печать — вышел первый с 2018 года бумажный выпуск

Легендарный российский игровой журнал «Игромания» вернулся на отечественные прилавки после семи лет отсутствия. В продажу поступил первый с 2018 года печатный номер издания.

Журнал «Игромания» издавался ежемесячно с сентября 1997 года и считался одним из ведущих изданий российской игровой прессы, однако из-за низкого спроса на печатный формат декабрьский номер в 2018-м (255-й) надолго стал последним.

В ноябре творческий руководитель «Игромании» Артур Сопельник объявил о возвращении издания в печатный формат, а сегодня, 12 декабря, состоялся выпуск 256-го номера журнала — первого за семь лет.

Примеры страниц

Печатный номер объёмом 127 страниц доступен для покупки на сайте «Игромании» за 1000 рублей. Главной темой выпуска стала масштабная ретроспектива игровой индустрии за почти 30 лет с перечнем лучших игр своего времени.

Также в номере — более 20 статей с разбором ключевых событий, изменивших видеоигровую отрасль, включая «Хронологию русскоязычного гейминга», «Гонку консолей», «Сексуализацию персонажей в видеоиграх» и так далее.

Новая бумажная «Игромания» — это «тематико-аналитический журнал», содержание выпусков которого продиктовано не актуальными событиями, а выбранной идеей. Поэтому выпуски будут выходить не раз в месяц, а раз в три.

Проект возглавляет предприниматель Василий Овчинников, сформировавший новую редакционную команду. Главным редактором возрождённой печатной «Игромании» стал Виктаний Волков.