Названы страны, где дешевле всего создавать фейковые аккаунты — Россия в лидерах, рядом США и Британия

Россия, США и Великобритания вошли в число стран с самыми низкими в мире ценами на создание поддельных учётных записей в интернете, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведённое в Кембриджском университете.

Источник изображения: Adem AY / unsplash.com

Мошенники, хакеры и координаторы кампаний влияния обращаются к поставщикам услуг по проверке электронной почты или верификации по SMS для регистрации учётных записей на популярных платформах, в том числе Facebook и Telegram. Эти боты используются для распространения сообщений и накрутки показателей онлайн-популярности. Отследить эту деятельность решили создатели проекта COTSI (Cambridge Online Trust and Safety Index) — система в реальном времени отслеживает цены на услуги верификации фейковых аккаунтов, при которой на действующий номер телефона отправляется по SMS одноразовый код.

Анализ данных за 12 месяцев показал, что проверка по SMS стоит $0,08 в России, $0,10 в Великобритании и $0,25 в США. Для сравнения, в Японии эта услуга обходится $4,93, а в Австралии — $3,24, потому что в этих странах очень строгие процедуры получения необходимых для верификации SIM-карт. Стоимость услуг может меняться синхронно с политической жизнью — за месяц до выборов стоимость создания фейкового аккаунта в WhatsApp вырастала на 15 %, в Telegram — на 12 %. Услуги по регистрации поддельных учётных записей в Facebook и Instagram перед выборами не дорожали. «Зарегистрированный в России фейковый аккаунт может публиковать сообщения о выборах в США, и большинство пользователей ничего не заподозрит. Для приложений вроде Telegram и WhatsApp это неверно», — отметили исследователи из Кембриджского университета. Поэтому средняя стоимость аккаунта в Telegram составляет $0,89, в WhatsApp — $1,02, в Facebook — $0,14, в Instagram — $0,10.

В рамках проекта выявлены 17 компаний, предоставляющих услуги верификации по SMS; многие из них имеют клиентскую базу в России и Китае; у четырёх есть интерфейсы API с общедоступными данными, которые помогли построить индекс COTSI. В индексе отслеживаются цены и доступные запасы поддельных аккаунтов, которые эти поставщики предлагают в разных странах — всего около 500 платформ, включая не только социальные сети, но также торговые площадки, ресурсы крупных брендов и финансовых учреждений, туристических агентств, игровых компаний и букмекерских контор.

Мировой объём рынка SMS-верификации поддельных аккаунтов оценивается в $1 млрд в год или более. Для борьбы с этим рынком необходимы политические решения, указывают исследователи, и в первую очередь ужесточение критериев покупки SIM-карт. В Японии требуется подтверждение места жительства, в Австралии предъявляется удостоверение личности с фотографией. Учёные также предупреждают, что после публикации результатов исследования эти компании могут ограничить доступ к своим данным, и дальнейшее изучение их деятельности будет затруднительно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: sms, верификация, фейковые аккаунты
