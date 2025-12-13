Scythe выпустила Kotetsu Mark 4 — 771-граммовый башенный кулер за $22

Японская компания Scythe выпустила Kotetsu Mark 4 (модель SCKTT-4000) — новейший бюджетный воздушный кулер, разработанный как продолжение популярной модели Kotetsu Mark 3. Свежая версия сохраняет привычную однобашенную компоновку с четырьмя 6-миллиметровыми никелированными тепловыми трубками, но оснащена новым 120-мм вентилятором Wonder Tornado PWM.

Размеры Kotetsu Mark 4 с установленным вентилятором составляют 134 × 155 × 80 мм (против 138 × 154 × 80 мм у Mark 3), а вес — 771 г. Новый 120-мм вентилятор работает в диапазоне от 350 ± 200 до 2000 об/мин, обеспечивая поток воздуха до 60,29 CFM. Статическое давление составляет 0,05–2,45 мм вод. ст., чего должно быть достаточно для процессоров среднего уровня в компактных или среднеразмерных корпусах. Уровень шума вентилятора варьируется от 3,0 до 28,88 дБА.

Ещё одно изменение в Kotetsu Mark 4 — обновлённая верхняя крышка, в которой уделено больше внимания деталям. Кулер совместим с процессорными разъёмами Intel LGA 1851, 1700, 1200 и 115X, а также AMD Socket AM5 и AM4. На систему охлаждения предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

В Японии Kotetsu Mark 4 оценён в 3480 иен (около $22). Компания закрыла свой европейский офис в апреле этого года, поэтому заинтересованным потребителям за пределами Страны восходящего солнца придётся полагаться на региональных дистрибьюторов и маркетплейсы.