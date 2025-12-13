Сегодня 13 декабря 2025
Марс оказался в ответе за длительность ледниковых периодов на Земле, выяснили учёные

Публикация на сайте препринтов arXiv.org раскрывает Марс с неожиданной стороны. Учёные раньше не предполагали, что эта относительно небольшая планета способна существенно влиять на климат Земли. И зря! Моделирование показало, что Красная планета отвечает за длительность нескольких циклов ледниковых периодов на Земле. Будь у Марса иная масса, судьба биологической жизни на нашей планете сложилась бы совсем по-другому — и не факт, что в лучшую сторону.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Учёные провели компьютерные симуляции, меняя массу Марса от нуля до десятикратного превышения её истинной величины, чтобы изучить его гравитационное воздействие на изменения орбитальных параметров Земли. Оказалось, что несмотря на меньшие размеры по сравнению с Юпитером (влияние которого на нашу планету уже доказано), Марс играет ключевую роль в формировании циклов Миланковича — таких изменений орбиты и наклона оси Земли, которые определяют чередование ледниковых периодов и потеплений.

Основным открытием стало то, что большой цикл продолжительностью 2,4 млн лет (grand cycle), вызывающий долгосрочные колебания климата, существует только благодаря достаточной для этого массе Марса. Этот цикл связан с медленным дрейфом орбит Земли и Марса, что влияет на количество получаемого Землёй солнечного света. В симуляциях при приближении массы Марса к нулю этот цикл полностью исчезает.

Кроме того, Марс усиливает более короткие циклы эксцентриситета (продолжительностью около 100 тыс. лет), удлиняя их и увеличивая амплитуду при росте массы Красной планеты в моделях. Стабильным остаётся лишь 405-тысячный цикл, определяемый воздействием на Землю Венеры и Юпитера.

В целом механизм таких явлений известен и отчасти отслежен, например, по анализу донных отложений в Мировом океане. Этот механизм влияния заключается в гравитационном взаимодействии внутренних планет Солнечной системы. Однако до недавнего времени Марс не принимался в расчёт. Тем не менее эта относительно небольшая планета изменяет форму орбиты Земли, наклон её оси и направление полюсов обычно с периодом около 41 тыс. лет (хотя в моделях с более массивным Марсом это происходит с большей задержкой — 45–55 тыс. лет), что напрямую влияет на распределение солнечной радиации по широтам нашей планеты. Будь Марс больше и тяжелее, это удлинило бы ледниковые периоды и кардинально изменило бы условия для биологической жизни на Земле.

Открытие подчёркивает, что климат Земли формируется не только динамикой системы Земля—Солнце, но и совокупным влиянием всех соседних планет, включая газовые гиганты. Более того, работа имеет важное значение для оценки обитаемости экзопланет: наличие массивного соседа, подобного Марсу, может предотвращать замерзание планеты или радикально менять сезонные циклы на иных мирах. Изучение орбит далёких планет с такой степенью детализации поможет сделать важные открытия и избежать серьёзных ошибок.

Теги: климат земли, марс, солнечная система
