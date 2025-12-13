Сегодня 13 декабря 2025
Важный рубеж: аккумуляторы подешевели достаточно, чтобы солнечная энергия была доступной круглые сутки

Согласно анализу центра Ember, обнаружено рекордное снижение стоимости аккумуляторных систем хранения энергии коммунального масштаба. Анализ проведён для рынков за пределами Китая и США, которые исключены из обзора как крайние полюса при оценке стоимости подобных проектов. Оказалось, что солнечная энергия теперь может быть выгодна для использования не только днём, но и ночью, начиная конкурировать с традиционной генерацией в течение всех суток.

Источник изображения: Fluence

Источник изображения: Fluence

Итак, за пределами Китая и США показатель нормированной стоимости электроэнергии (LCOS) составляет $65 за МВт·ч. Полная стоимость хранилища энергии коммунального масштаба с подключением к сети для проектов с длительностью отдачи не менее четырёх часов составляет $125 за кВт·ч, из которых около $75 приходится на основное оборудование из Китая, а $50 — на установку и интеграцию на местах. Такое стало возможным благодаря резкому падению цен на батареи: в 2024 году они подешевели на 40 %, и ожидается дальнейшее снижение стоимости в 2025 году.

Основная проблема солнечной энергетики — генерация преимущественно в дневное время, что ограничивает её использование светлым временем суток. Однако с падением цен на оборудование для хранения энергии часть дневной выработки становится выгодно накапливать для расхода в тёмное время суток. Если сдвигать половину дневной выработки солнечных электростанций на вечерние или ночные часы (направлять генерацию на накопление в батареях), то стоимость хранения добавляет к общей цене электроэнергии всего около $33 за МВт·ч.

Средняя цена солнечной электроэнергии в мире в 2024 году составила $43 за МВт·ч. Таким образом, с учётом хранения энергии для последующего распределения, общая стоимость электричества достигает $76 за МВт·ч, что делает солнечную энергию с аккумуляторными системами конкурентоспособной по отношению к ископаемой генерации и, что более ценно, необычайно гибкой.

«Солнечная энергия — это уже не просто дешёвая электроэнергия в дневное время, теперь это электроэнергия, которую можно использовать в любое время, — сказала Костанца Рангелова (Kostantsa Rangelova), аналитик Ember по глобальным вопросам электроэнергетики. — Это меняет правила игры для стран с быстрорастущим спросом [на энергию] и богатыми солнечными ресурсами».

Источник:

солнечная энергия, хранение энергии
