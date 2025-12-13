Сегодня 13 декабря 2025
Netflix нашла в YouTube оправдание для поглощения Warner Bros — антимонопольщики вряд ли купятся

Netflix заявила, что поглощение Warner Bros Discovery (WBD) необходимо ей, чтобы успешно конкурировать с YouTube, но эксперты по антимонопольному законодательству сомневаются, что регуляторы поверят в такой аргумент.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Регулирующие органы в США и других странах подвергнут тщательному анализу возможные последствия поглощения компанией Netflix — сделка оценивается более чем в $72 млрд, а общая аудитория подписчиков на платформах двух компаний достигнет 428 млн абонентов. Netflix пытается убедить регуляторов, что поглощение WBD необходимо ей для противостояния с YouTube — самым популярным телевизионным сервисом в США. Но едва ли американский минюст согласится, что Netflix и YouTube можно рассматривать как взаимозаменяемых конкурентов, учитывая разные форматы их контента, аудиторию и бизнес-модели, говорят опрошенные Reuters эксперты.

Netflix вливает миллиардные бюджеты в производство собственных фильмов и сериалов, часто оказываясь в лидерах рейтингов — в топе Nielsen сериалы платформы недавно заняли первые восемь из десяти позиций. Подписчики платят от $7,99 до $24,99 в месяц; небольшим, но растущим источником дохода является реклама. YouTube, напротив, существует за счёт рекламы и пользовательского контента — музыкальных клипов, обучающих видео и материалах видеоблогеров. YouTube смотрят больше и чаще, чем Netflix — у одного только канала MrBeast более 450 млн подписчиков. В октябре у YouTube была доля в 12,9 % рынка потокового вещания; если же Netflix и входящая в WBD платформа HBO Max объединятся, у них будет 9 % рынка.

Источник изображения: Dmitry Kropachev / unsplash.com

Из-за внимания регуляторов компаниям приходится обосновывать необходимость слияний и поглощений — чаще всего они ссылаются на конкуренцию со стороны устоявшихся и новых игроков. Задача антимонопольных органов — понять, какие отрицательные эффекты могут возыметь слияния в отдельных сегментах рынков. Недавно в США была проведена реформа процедуры одобрения слияний и поглощений, и теперь Netflix придётся предоставлять имеющиеся материалы анализа конкурентной среды, указывают эксперты. Если в этих документах YouTube не будет указан в качестве основного конкурента, или если конкурентный анализ будет касаться сегментов рынка, на которых YouTube отсутствует — это может быть, например, рынок платных подписок — аргументы Netflix могут счесть несостоятельными.

Netflix также утверждает, что сделка окажется выгодной для подавляющего большинства подписчиков одновременно её собственной платформы и HBO Max, потому что продукты можно будет объединить. В минюсте скептически относятся и к этому аргументу — специалисты ведомства попытаются установить, позволит ли сделка Netflix повысить цены для тех, у кого нет подписки ни на один из двух стримингов.

Источник:

Теги: netflix, warner bros, поглощение
