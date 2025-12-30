Anker выпустила в России наушники Soundcore Sleep A30 для сна и AeroFit 2 для спорта

Компания Anker Innovations представила в России две новые модели наушников под брендом soundcore, ориентированные на совершенно разные сценарии использования: Soundcore Sleep A30 — для сна и Soundcore AeroFit 2 — для спорта и активного образа жизни. Обе новинки демонстрируют, как компания продолжает экспериментировать с форм-факторами, ИИ-функциями и эргономикой, выходя за рамки классических беспроводных наушников. Здесь рассказываем о новинках подробнее.

Soundcore Sleep A30 позиционируются как первые в мире наушники для сна. В основе работы модели лежит двойная система адаптивного шумоподавления, объединяющая активные и пассивные методы. Активное шумоподавление (ANC) использует встроенные микрофоны, которые в реальном времени анализируют окружающий шум и формируют инверсный сигнал. Пассивное шумоподавление (PNC) обеспечивается за счёт анатомической формы корпуса и мягких амбушюр, создающих физический барьер для высокочастотных звуков. В итоге наушники эффективно ослабляют самый разный шум — от уличного трафика до разговоров и лая собак.

Одной из ключевых особенностей Soundcore Sleep A30 стала трёхступенчатая система маскировки храпа. В отличие от большинства подобных решений здесь используются не только сами наушники, но и зарядный кейс. Он оснащён микрофонами, которые отслеживают уровень и частотный диапазон звуков храпа в реальном времени. На основе этих данных система автоматически запускает маскирующий аудиосигнал — низкочастотный фон, белый шум или природные звуки, — подбирая параметры динамически на протяжении всей ночи.

Многие могут подумать, что спать в наушниках не слишком удобно, но инженеры Anker сделали всё, чтобы Sleep A30 были комфортными в постели. Толщина корпуса наушников составляет менее 10 мм, а каждый модуль весит всего около 4,5 г, что позволяет без дискомфорта спать даже на боку. Амбушюры выполнены из медицинского силикона с эффектом памяти, а укороченный носик улучшает посадку в ушном канале.

Автономность рассчитана как раз под ночной сценарий: сами наушники проработают до 9 часов на одном заряде, а с учётом подзарядки от кейса этот показатель увеличивается до 45 часов. При этом Bluetooth-аудио автоматически отключается после того, как система фиксирует засыпание пользователя, что снижает энергопотребление и исключает лишние звуковые раздражители.

Через приложение soundcore пользователю доступна библиотека аудиоконтента — от белого шума и природных звуков до ИИ-колыбельных с бинауральными ритмами. Кроме того, Sleep A30 поддерживают функции мониторинга сна: отслеживаются фазы, движения и внешние шумы, а на основе собранных данных приложение формирует рекомендации по улучшению качества отдыха.

В России Soundcore Sleep A30 предлагаются по цене 17 990 рублей.

Soundcore AeroFit 2 представляют собой противоположный по философии продукт. Это наушники открытого типа, которые не изолируют пользователя от окружающей среды. Такой подход рассчитан на занятия спортом, пробежки, велопрогулки и повседневные перемещения по городу, где важно сохранять акустический контакт с внешним миром для безопасности пользователя.

Soundcore AeroFit 2 получили фирменную конструкцию с регулируемыми ушными крючками с четырьмя уровнями настройки. Такая система обеспечивает надёжную фиксацию даже при интенсивных тренировках и подходит пользователям с разной формой ушей, включая тех, кто носит очки. Корпус выполнен из мягкого силикона, рассчитанного на длительное ношение без ощущения давления.

Несмотря на открытый дизайн, Anker уделила большое внимание качеству звучания. В AeroFit 2 используются динамики размером 20 × 11,5 мм с фирменной технологией BassTurbo, усиливающей низкие частоты. Регулируемая посадка позволяет приблизить источник звука к уху, компенсируя естественные потери баса, характерные для открытых наушников. Поддержка кодека LDAC обеспечивает передачу Hi-Res-аудио по Bluetooth.

Отдельного внимания заслуживает набор «умных» функций. AeroFit 2 поддерживают двусторонний ИИ-перевод более чем на 100 языков через приложение soundcore, а также мультипоинт-подключение для одновременной работы с несколькими устройствами. Для звонков предусмотрены четыре микрофона с ИИ-шумоподавлением, обеспечивающие чёткую передачу голоса даже на шумной улице.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, так что не боятся капель пота и дождя и подходят для тренировок и использования на улице в любую погоду. Автономность тоже на высоте: сами наушники работают до 10 часов без подзарядки, а с кейсом — до 42 часов. Поддерживается и беспроводная зарядка.

В российской рознице Soundcore AeroFit 2 доступны по цене 8 950 рублей.

Soundcore Sleep A30 и AeroFit 2 наглядно демонстрируют разнообразие подходов Anker к персональному аудио. Первая модель решает конкретную и всё более актуальную задачу — улучшение качества сна с помощью акустических технологий. Вторая делает ставку на универсальность, безопасность и комфорт в движении, дополняя это функциями перевода и Hi-Res-звуком.

Реклама | ООО «Центр дистрибьюции» ИНН 5047067909 erid: F7NfYUJCUneTUTWL9fwF