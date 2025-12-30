Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Anker выпустила в России наушники Soundc...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anker выпустила в России наушники Soundcore Sleep A30 для сна и AeroFit 2 для спорта

Компания Anker Innovations представила в России две новые модели наушников под брендом soundcore, ориентированные на совершенно разные сценарии использования: Soundcore Sleep A30 — для сна и Soundcore AeroFit 2 — для спорта и активного образа жизни. Обе новинки демонстрируют, как компания продолжает экспериментировать с форм-факторами, ИИ-функциями и эргономикой, выходя за рамки классических беспроводных наушников. Здесь рассказываем о новинках подробнее.

Soundcore Sleep A30 позиционируются как первые в мире наушники для сна. В основе работы модели лежит двойная система адаптивного шумоподавления, объединяющая активные и пассивные методы. Активное шумоподавление (ANC) использует встроенные микрофоны, которые в реальном времени анализируют окружающий шум и формируют инверсный сигнал. Пассивное шумоподавление (PNC) обеспечивается за счёт анатомической формы корпуса и мягких амбушюр, создающих физический барьер для высокочастотных звуков. В итоге наушники эффективно ослабляют самый разный шум — от уличного трафика до разговоров и лая собак.

Одной из ключевых особенностей Soundcore Sleep A30 стала трёхступенчатая система маскировки храпа. В отличие от большинства подобных решений здесь используются не только сами наушники, но и зарядный кейс. Он оснащён микрофонами, которые отслеживают уровень и частотный диапазон звуков храпа в реальном времени. На основе этих данных система автоматически запускает маскирующий аудиосигнал — низкочастотный фон, белый шум или природные звуки, — подбирая параметры динамически на протяжении всей ночи.

Многие могут подумать, что спать в наушниках не слишком удобно, но инженеры Anker сделали всё, чтобы Sleep A30 были комфортными в постели. Толщина корпуса наушников составляет менее 10 мм, а каждый модуль весит всего около 4,5 г, что позволяет без дискомфорта спать даже на боку. Амбушюры выполнены из медицинского силикона с эффектом памяти, а укороченный носик улучшает посадку в ушном канале.

Автономность рассчитана как раз под ночной сценарий: сами наушники проработают до 9 часов на одном заряде, а с учётом подзарядки от кейса этот показатель увеличивается до 45 часов. При этом Bluetooth-аудио автоматически отключается после того, как система фиксирует засыпание пользователя, что снижает энергопотребление и исключает лишние звуковые раздражители.

Через приложение soundcore пользователю доступна библиотека аудиоконтента — от белого шума и природных звуков до ИИ-колыбельных с бинауральными ритмами. Кроме того, Sleep A30 поддерживают функции мониторинга сна: отслеживаются фазы, движения и внешние шумы, а на основе собранных данных приложение формирует рекомендации по улучшению качества отдыха.

В России Soundcore Sleep A30 предлагаются по цене 17 990 рублей.

Soundcore AeroFit 2 представляют собой противоположный по философии продукт. Это наушники открытого типа, которые не изолируют пользователя от окружающей среды. Такой подход рассчитан на занятия спортом, пробежки, велопрогулки и повседневные перемещения по городу, где важно сохранять акустический контакт с внешним миром для безопасности пользователя.

Soundcore AeroFit 2 получили фирменную конструкцию с регулируемыми ушными крючками с четырьмя уровнями настройки. Такая система обеспечивает надёжную фиксацию даже при интенсивных тренировках и подходит пользователям с разной формой ушей, включая тех, кто носит очки. Корпус выполнен из мягкого силикона, рассчитанного на длительное ношение без ощущения давления.

Несмотря на открытый дизайн, Anker уделила большое внимание качеству звучания. В AeroFit 2 используются динамики размером 20 × 11,5 мм с фирменной технологией BassTurbo, усиливающей низкие частоты. Регулируемая посадка позволяет приблизить источник звука к уху, компенсируя естественные потери баса, характерные для открытых наушников. Поддержка кодека LDAC обеспечивает передачу Hi-Res-аудио по Bluetooth.

Отдельного внимания заслуживает набор «умных» функций. AeroFit 2 поддерживают двусторонний ИИ-перевод более чем на 100 языков через приложение soundcore, а также мультипоинт-подключение для одновременной работы с несколькими устройствами. Для звонков предусмотрены четыре микрофона с ИИ-шумоподавлением, обеспечивающие чёткую передачу голоса даже на шумной улице.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, так что не боятся капель пота и дождя и подходят для тренировок и использования на улице в любую погоду. Автономность тоже на высоте: сами наушники работают до 10 часов без подзарядки, а с кейсом — до 42 часов. Поддерживается и беспроводная зарядка.

В российской рознице Soundcore AeroFit 2 доступны по цене 8 950 рублей.

Soundcore Sleep A30 и AeroFit 2 наглядно демонстрируют разнообразие подходов Anker к персональному аудио. Первая модель решает конкретную и всё более актуальную задачу — улучшение качества сна с помощью акустических технологий. Вторая делает ставку на универсальность, безопасность и комфорт в движении, дополняя это функциями перевода и Hi-Res-звуком.

Реклама | ООО «Центр дистрибьюции» ИНН 5047067909 erid: F7NfYUJCUneTUTWL9fwF

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новые флагманские наушники soundcore Liberty 5 с адаптивным ANC 3.0 и Dolby Audio официально в России
Anker представила беспроводные наушники Soundcore Sleep A30 с системой маскировки храпа
В России вышли TWS-наушники soundcore Liberty 4 NC с поддержкой Hi-Res Audio и мощным шумоподавлением
Samsung представит новую акустику для дома Music Studio на выставке CES 2026
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с мощной системой шумоподавления и поддержкой Apple Find My
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews
Теги: anker, soundcore, наушники, шумоподавление
anker, soundcore, наушники, шумоподавление
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.