Бум ИИ взвинтил цены на уран, используемый в качестве топлива для АЭС

Ещё одной сферой, на которую бум систем искусственного интеллекта оказывает влияние, стала поставка урана для использования в качестве топлива на АЭС. По информации Nikkei Asian Review, цены на топливный уран выросли почти до двадцатилетнего максимума, и аналитики ожидают, что к 2040 году потребности рынка в таком топливе удвоятся относительно нынешнего уровня до 150 000 тонн в год.

По прогнозу World Nuclear Association, объём генерирующих мощностей в сегменте АЭС к 2040 году удвоится до 746 ГВт. Проблема заключается в том, что предыдущий период снижения интереса к ядерной энергетике не только опустил цены на урановое топливо, но и способствовал прекращению разработки новых месторождений. Последний процесс не только требует существенного времени, но и серьёзных затрат. Сейчас рост спроса покрывается существующими запасами, но уже в следующем десятилетии многие действующие месторождения урана будут истощены.

С другой стороны, рост цен на топливный уран будет создавать более выгодные условия для разведки новых месторождений и расширения добычи. Долгосрочные контракты на поставку топливного урана сейчас заключаются по цене $86 за фунт, что выше не только стоимости топлива на рынке моментальных сделок ($75,85), но и соответствует максимальному уровню с 2008 года. К слову, в январе прошлого года спот-цены достигали $100 за фунт топлива, поэтому при сохранении конъюнктуры цены могут продолжить свой рост.

Специфика ядерной энергетики заключается в том, что после закладки топлива в реактор он может вырабатывать энергию практически безостановочно и очень долго, поэтому спрос на топливо измеряется какими-то конечными и осязаемыми величинами. В структуре затрат энергетической компании уран занимает не более 20 %, тогда как у ТЭС на базе угля или природного газа топливо определяет от 60 до 80 % расходов на генерацию. Рост цен на уран вызывает интерес к инвестициям в профильные компании, причём не только со стороны профессиональных игроков фондового рынка, но и частных инвесторов.