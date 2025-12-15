Сегодня 15 декабря 2025
Материнская плата за $1300: MSI запустила продажи MEG X870E Godlike X Edition

Компания MSI начала продажи флагманской материнской платы MEG X870E Godlike X Edition, выпущенной по случаю 10-летия серии плат Godlike. В продаже будут доступны всего 1000 единиц MEG X870E Godlike X Edition. Каждая плата поставляется в пронумерованном коллекционном комплекте.

Источник изображения: VideoCardz

Плата MEG X870E Godlike X Edition предназначена для процессоров AMD Ryzen 9000, 8000 и 7000. Для неё заявляется поддержка оперативной памяти DDR5-9000+ (через разгон). В основе платы используется 10-слойный текстолит и усиленная 27-фазная подсистема питания VRM (схема 24+2+1) с фазами 110A SPS.

Сетевые возможности плате обеспечивают 10-Гбит и 5-Гбит сетевые контроллеры, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Плата получила 25 портов USB (четыре USB 2.0 и четыре USB Type-A 5 Гбит/с спереди, восемь USB Type-A 10 Гбит/с и пять USB Type-C 10 Гбит/с сзади, по одному USB Type-C на 10 и 20 Гбит/с сзади, а также два USB4 40 Гбит/с сзади). Производитель также выделяет использование чипа BIOS ёмкостью 64 Мбайт для обеспечения поддержки будущих процессоров. Кроме того, плата оснащена 3,99-дюймовым съёмным экраном Dynamic Dashboard III для отображения информации о системе, а также механизмами быстрой установки и демонтажа комплектующих EZ DIY.

В чём разница между MEG X870E Godlike X и MEG X870E Godlike, вышедшей довольно давно? Под всеми многочисленными радиаторами и кожухами версии «X» находится та же самая плата, предлагающая идентичные характеристики. Версия «X» — это лишь специальная серия к 10-летнему юбилею бренда Godlike с некоторыми дополнительными комплектующими и косметическими изменениями.

Каждая плата версии «X» поставляется с уникальной гравированной пластиной M.2 Shield Frozr с номером от 0001 до 1000, а также с пронумерованной золотой табличкой с названием. MSI также указывает в качестве отличий версии X коллекционную подставку и чёрную плюшевую игрушку-дракончика Lucky. В комплект поставки входит и плата расширения M.2 Xpander-Z Slider GEN5, которая добавляет два дополнительных слота M.2 с PCIe 5.0 и предназначена для доступа к SSD с задней стороны ПК без открытия корпуса. Кроме того, в комплект включён концентратор EZ Link для подключения и управления RGB-вентиляторами.

Материнская плата MSI MEG X870E Godlike X Edition уже успела побывать у некоторых профильных обозревателей. Последние отметили общую эстетику премиального продукта, съёмный 3,99-дюймовый ЖК-экран и богатую комплектацию, включающую различные бонусы. Впрочем, британский Overclock3D подчеркнул, что наличие дополнительной карты расширения с быстросъёмными отсеками M.2 больше подходит для серверной системы. В обзоре также отмечается высокая стоимость платы, которая составляет 1200 фунтов стерлингов. YouTube-канал Level1Techs установил на плату комплект оперативной памяти DDR5-6000 объёмом 256 Гбайт, убедившись, что плата его корректно распознаёт. Система прошла проверку в тестах y-cruncher и MemTest в среде Linux. В видео британского KitGuru, максимально приближенном к классическому обзору материнских плат, также сделан акцент на внешнем виде, размере, комплектации и цене устройства. По данным KitGuru, её стоимость составляет 1250 фунтов стерлингов, включая НДС.

В американском магазине MSI указана цена платы в размере $1299,99.

Источник:

материнская плата, amd x870e, msi
