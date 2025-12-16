Анонсированы смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini с ценой от $425 и дизайном в стиле iPhone

Компания Vivo представила в Китае смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini, относящиеся к среднему ценовому сегменту. Обе модели получили обновленный дизайн по сравнению с предшественниками, а также более мощные чипы.

Обе новые модели оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 5000 кд/м² и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. У смартфона Vivo S50 экран немного меньше, чем у предшественника, с диагональю 6,59 дюйма, а у S50 Pro mini диагональ экрана составляет 6,31 дюйма. В экраны обоих смартфонов встроен обновлённый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Vivo S50 базируется на восьмиядерном 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 3. В свою очередь, в модели S50 Pro mini используется анонсированный в прошлом месяце 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя формата UFS 4.1 — до 512 Гбайт.

Обе модели оснащены 50-мегапиксельными фронтальными камерами, а также тройными камерами на задней панели, включающими 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX921 размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором IMX882 размером 1/1,95 дюйма и 3-кратным оптическим зумом, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с углом обзора 110°.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Смартфон S50 Pro mini также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. Обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68+IP69. Смартфоны работают на OriginOS 6 на базе Android 16.

Модель Vivo S50 выпускается в белом, синем, фиолетовом и чёрном цветах. Цена базовой версии с 12/256 Гбайт памяти составляет 2999 юаней ($425), стоимость версии с 16/512 Гбайт — 3599 юаней ($510).

Смартфон Vivo S50 Pro mini будет доступен в белом, фиолетовом и чёрном цветах. Цена модели с 12/256 Гбайт памяти равна 3699 юаней ($524), версия Vivo S50 Pro mini с 16/512 Гбайт памяти обойдётся в 4299 юаней ($609).