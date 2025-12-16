Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации 5G в России может появиться раньше, чем ...
реклама
Новости Hardware

5G в России может появиться раньше, чем ожидалось — глава «Вымпелкома» рассказал, что изменилось

Сети связи пятого поколения (5G) могут начать функционировать в России в следующем году. Их основой станет иностранное оборудование, поскольку своего оборудования в стране пока нет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании «Вымпелком» Сергея Анохина, по словам которого проект 5G за прошедший год существенно изменился.

Источник изображения: Maxwell Ingham/unsplash.com

Источник изображения: Maxwell Ingham/unsplash.com

Ранее обязательным условием для запуска 5G-сетей было наличие исключительно отечественного оборудования. Теперь же параметры смягчились и был проработан временный вариант. «Мы сейчас пришли к тому, что можно, помимо новых частот и российского оборудования, стартовать с имеющихся частот у операторов и оборудования, которое уже стоит на сетях. Как только появится российское, естественно, сразу начнём внедрение исключительно на нём. Есть два варианта: либо просто ждать несколько лет, либо начать внедрять новое поколение на сети и предлагать рынку», — рассказал господин Анохин.

Он добавил, что в случае утверждения нового подхода уже в следующем году пользователи смартфонов с поддержкой 5G начнут постепенно подключаться к сетям пятого поколения. Не везде это будут гигабитные скорости, но всё же прирост ожидается очевидно заметный. «Мировая практика показала некоторую перегретость: очень дорого расторговывались новые частоты, все делали полное покрытие, а потом оказалось, что люди, увидев какое-то увеличение скорости, не то чтобы были готовы за это доплачивать. Поэтому здесь нужно искать сценарии, которые на этом можно выстроить», — считает Сергей Анохин.

Операторы сотовой связи длительное время не могли договориться по поводу выделения частот для 5G. Игроки рынка посчитали неоптимальными те диапазоны, которые были одобрены властями для развёртывания связи пятого поколения. Это делало проект дорогим и тяжело окупаемым. Кроме того, зарубежные производителе телекоммуникационного оборудования выпускают станции под другие параметры. «Проблема в том, чтобы найти свободный частотный ресурс для 5G. В большинстве западных стран под это расчищают нижний С-диапазон, который отбирают частично у спутниковых операторов. И проблема была в том, что в России этот диапазон не отдавали сотовикам. Военные были против, потому что у них достаточно много оборудования», — рассказал акционер компании «КА-Интернет» Сергей Пехтерев.

Он не исключил, что был найден компромисс, поскольку для этого диапазона во всём мире выпускается оборудование для базовых станций. Если в России будет использоваться общепринятый диапазон, то оборудование для 5G-сетей можно будет найти у дружественных стран, например, в Китае, где одну из ведущих позиций в этом сегменте занимает Huawei. Если это будет чисто российский и не очень популярный диапазон, то кому-то из отечественных производителей придётся наладить выпуск линейки базовых станций и другого оборудования.

Летом российские операторы связи оценили совокупные вложения на внедрение 5G в 106 млрд рублей. Аналитик Abloud62 Алексей Бойко считает, что даже при таких вложениях вряд ли возможен старт 5G в ближайший год. «Разработка пока находится в сырой стадии, то есть ограничен функционал, ещё нет опыта, который можно получить только в условиях развертывания на коммерческой сети. То есть эти базовые станции, первую сотню штук, надо где-то поставить, запустить в работу, дать к ним доступ клиентов, после этого неизбежно будут выявляться различные проблемы, ошибки, будет менять программное обеспечение, которое залито в базовые станции. Это может занять не меньше года, может быть, больше года. Тогда уже можно будет говорить о необходимости как-то масштабировать производство и начинать серийное или крупносерийное производство отечественных базовых станций. Пока этот этап не пройден, массовый выпуск вряд ли можно считать целесообразным», — считает господин Бойко.

Отмечается, что хоть сейчас и существует российское 5G-оборудование, большая часть электронных компонентов в нём зарубежные, включая центральный процессор и ПЛИС. В ближайшие месяцы это не изменится, поскольку на текущий момент нет возможности спокойно взять и купить компоненты в объёме, достаточном для развёртывания сетей 5G.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Петербуржцы снова пожаловались на проблемы с мобильным интернетом
«Роснано» подала миллиардный иск к бывшим руководителям из-за провала проекта выпуска в России чипов MRAM
Роскомнадзор заверил, что не замедляет Telegram в России
2 Тбит/с по воздуху: Япония установила мировой рекорд дальней лазерной связи
В Китае запустили ИИ-кластер протяжённостью 2000 км — его строили больше 10 лет
Россияне пожаловались на затянувшееся отключение мобильного интернета в Санкт-Петербурге и области
Теги: 5g, 5g в россии, сотовая связь
5g, 5g в россии, сотовая связь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.