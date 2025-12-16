5G в России может появиться раньше, чем ожидалось — глава «Вымпелкома» рассказал, что изменилось

Сети связи пятого поколения (5G) могут начать функционировать в России в следующем году. Их основой станет иностранное оборудование, поскольку своего оборудования в стране пока нет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании «Вымпелком» Сергея Анохина, по словам которого проект 5G за прошедший год существенно изменился.

Ранее обязательным условием для запуска 5G-сетей было наличие исключительно отечественного оборудования. Теперь же параметры смягчились и был проработан временный вариант. «Мы сейчас пришли к тому, что можно, помимо новых частот и российского оборудования, стартовать с имеющихся частот у операторов и оборудования, которое уже стоит на сетях. Как только появится российское, естественно, сразу начнём внедрение исключительно на нём. Есть два варианта: либо просто ждать несколько лет, либо начать внедрять новое поколение на сети и предлагать рынку», — рассказал господин Анохин.

Он добавил, что в случае утверждения нового подхода уже в следующем году пользователи смартфонов с поддержкой 5G начнут постепенно подключаться к сетям пятого поколения. Не везде это будут гигабитные скорости, но всё же прирост ожидается очевидно заметный. «Мировая практика показала некоторую перегретость: очень дорого расторговывались новые частоты, все делали полное покрытие, а потом оказалось, что люди, увидев какое-то увеличение скорости, не то чтобы были готовы за это доплачивать. Поэтому здесь нужно искать сценарии, которые на этом можно выстроить», — считает Сергей Анохин.

Операторы сотовой связи длительное время не могли договориться по поводу выделения частот для 5G. Игроки рынка посчитали неоптимальными те диапазоны, которые были одобрены властями для развёртывания связи пятого поколения. Это делало проект дорогим и тяжело окупаемым. Кроме того, зарубежные производителе телекоммуникационного оборудования выпускают станции под другие параметры. «Проблема в том, чтобы найти свободный частотный ресурс для 5G. В большинстве западных стран под это расчищают нижний С-диапазон, который отбирают частично у спутниковых операторов. И проблема была в том, что в России этот диапазон не отдавали сотовикам. Военные были против, потому что у них достаточно много оборудования», — рассказал акционер компании «КА-Интернет» Сергей Пехтерев.

Он не исключил, что был найден компромисс, поскольку для этого диапазона во всём мире выпускается оборудование для базовых станций. Если в России будет использоваться общепринятый диапазон, то оборудование для 5G-сетей можно будет найти у дружественных стран, например, в Китае, где одну из ведущих позиций в этом сегменте занимает Huawei. Если это будет чисто российский и не очень популярный диапазон, то кому-то из отечественных производителей придётся наладить выпуск линейки базовых станций и другого оборудования.

Летом российские операторы связи оценили совокупные вложения на внедрение 5G в 106 млрд рублей. Аналитик Abloud62 Алексей Бойко считает, что даже при таких вложениях вряд ли возможен старт 5G в ближайший год. «Разработка пока находится в сырой стадии, то есть ограничен функционал, ещё нет опыта, который можно получить только в условиях развертывания на коммерческой сети. То есть эти базовые станции, первую сотню штук, надо где-то поставить, запустить в работу, дать к ним доступ клиентов, после этого неизбежно будут выявляться различные проблемы, ошибки, будет менять программное обеспечение, которое залито в базовые станции. Это может занять не меньше года, может быть, больше года. Тогда уже можно будет говорить о необходимости как-то масштабировать производство и начинать серийное или крупносерийное производство отечественных базовых станций. Пока этот этап не пройден, массовый выпуск вряд ли можно считать целесообразным», — считает господин Бойко.

Отмечается, что хоть сейчас и существует российское 5G-оборудование, большая часть электронных компонентов в нём зарубежные, включая центральный процессор и ПЛИС. В ближайшие месяцы это не изменится, поскольку на текущий момент нет возможности спокойно взять и купить компоненты в объёме, достаточном для развёртывания сетей 5G.