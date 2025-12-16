Сегодня 16 декабря 2025
HKC анонсировала первый в мире монитор с RGB-Mini LED — рекордный цветовой охват, точная цветопередача и DisplayHDR 1400

Китайская HKC Technology представила монитор M10 Ultra — первую в мире модель с подсветкой RGB Mini LED, способной обеспечить высококачественную передачу, если экран будет соответствовать заявленным характеристикам. 32-дюймовый (точнее, 31,4-дюймовый) монитор имеет разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей) с частотой обновления 165 Гц — или 330 Гц, если снизить разрешение до 1080p.

Источник изображений: HKC

Ключевым отличием панели RGB Mini LED от традиционных Mini LED является задняя подсветка, в которой используются не только белые или синие светодиоды, а сразу три: красный, зелёный и синий. Это значит, что при выводе, например, красного света на подсветке загорается только красный светодиодный чип — не нужно пропускать белый свет через цветовой фильтр, снижается присутствие помех, повышается цветовой охват. На панели 4788 независимых зон управления подсветкой, с управляющими схемой RGB алгоритмом. Это эквивалентно традиционной подсветке Mini LED с 1596 зонами — по три чипа в каждой. Такой подход призван обеспечить высокое качество локального затемнения, устранить эффекты ореолов и засветки.

Пиковая яркость панели составляет 1600 кд/м² с показателем 1000 кд/м² при выводе белого цвета на весь экран; производитель обещает соответствие стандарту VESA DisplayHDR 1400. Поддерживаются четыре профиля HDR (PQ и HLG) — монитор подходит для цветокоррекции в телевещании и в профессиональных видеоредаторах. Передовая подсветка RGB Mini LED обеспечивает монитору HKC M10 Ultra стопроцентный охват цветовых пространств sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, а также более 98 % пространства Rec.2020. Размер экрана составляет 31,4 дюйма (маркетинговые 32 дюйма); производитель пока не уточнил тип матрицы — IPS или VA. Частота обновления 165 Гц поддерживает адаптивную технологию VRR; можно снизить разрешение до 1080p и повысить частоту до 330 Гц.

Китайский портал ithome.com сообщает об одновременной поддержке FreeSync и DIC 2.0 (Dynamic Image Clarity), но эта информация пока не подтверждена. Заявлено о поддержке аппаратной калибровки, внутренней функции 3D LUT и совместимости со сторонним профессиональным калибровочным ПО, но подробности пока не оглашаются. Неизвестно также, какое покрытие у дисплея: одни источники говорят о глянцевом, другие — о матовом антибликовом.

Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот дисплея; шестиугольная подставка содержит два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 и порт USB Type-C, который поддерживает стандарт DP Alt, передачу данных и подачу питания до 98 Вт. Дата выпуска и стоимость монитора HKC M10 Ultra не уточняются; на скромный ценник для передового решения рассчитывать не приходится, но если производитель сможет установить его ниже чем у OLED-моделей, предложение обещает быть интересным.

