Открыта экзопланета с двумя газовыми хвостами, один из которых ведёт себя неподобающе

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» провёл редчайшее наблюдение экзопланеты WASP-121b, также известной как Tylos, — ультрагорячего юпитера, расположенного в 880 световых годах от Земли. Это первое полное наблюдение экзопланеты с газовым шлейфом из теряемой ею атмосферы — своего рода хвостом. Но что удивительно — у планеты оказалось два газовых хвоста, один из которых совсем не по учебнику мчится впереди планеты по её орбите.

Источник изображения: B. Gougeon/UdeM

Экзопланета WASP-121b обращается вокруг своей звезды всего за 30 часов. Такая близость к светилу заставляет её терять атмосферу из-за экстремального нагрева, одновременно формируя два огромных хвоста из гелия. Эти хвосты были впервые напрямую зафиксированы в инфракрасном диапазоне с помощью спектрометра «Уэбба» во время непрерывного мониторинга длительностью почти 37 часов (более одной полной орбиты). Один хвост тянется позади планеты, а другой, по пока не доказанным причинам, изгибается вперёд вдоль орбиты. Вместе оба хвоста простираются на умопомрачительное расстояние, занимая почти 60 % орбиты WASP-121b.

Открытие удивило учёных, поскольку существующие модели предсказывали только один атмосферный хвост, формируемый звёздным ветром и излучением. Ведущий автор исследования Ромэн Аллар (Romain Allart) отметил: «Мы были невероятно удивлены, увидев, как далеко простирается поток гелия». Обнаруженная у WASP-121b двойная структура газового хвоста требует пересмотра моделей с учётом пространственного распространения газа и сложных взаимодействий атмосферы планеты со звёздной средой.

Необычному явлению учёные уделили максимум возможного внимания: до этого никто ни разу не наблюдал атмосферные хвосты экзопланет так долго — целых 37 часов без перерыва. Рабочее время «Уэбба» очень дорого, поэтому выделить более суток на один эксперимент — это говорит само за себя о ценности полученных данных.

Наблюдения имеют важные последствия для понимания эволюции экзопланет: интенсивная потеря атмосферы может со временем превращать газовые гиганты в меньшие миры, подобные Нептуну, или даже в оголённые каменистые планеты. Исследователи назвали работу «поворотным моментом», который потребует разработки новых моделей с учётом пространственного разрешения происходящих процессов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: экзопланеты, джеймс уэбб, астрономия
