LG показала Micro RGB evo — свой первый телевизор с подсветкой Micro RGB

LG в преддверии CES 2026 объявила о подготовке своего первого телевизора с технологией подсветки Micro RGB, который получил название LG Micro RGB evo. Новинка будет доступна с диагональю экрана в размере 75, 86 и 100 дюймов. Информацию о цене и сроках выхода телевизора компания, по всей видимости, объявит в ходе выставки в январе.

Источник изображения: LG

Источник изображения: LG

LG Micro RGB evo был удостоен награды CES 2026 Innovation Award. В его основе лежит новая система подсветки Micro RGB, использующая сверхминиатюрные красные, зелёные и синие RGB-светодиоды, управление которыми, по словам компании, осуществляется с точностью, сопоставимой с OLED-технологией. Для этого используется усовершенствованный процессор α11 AI Processor Gen 3 с ИИ-движком Dual AI Engine.

Также реализована поддержка технологии RGB Primary Color Ultra, обеспечивающая точную цветопередачу в соответствии со стандартами BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB, сертифицированными Intertek.

Новая подсветка и процессор работают вместе с технологией Micro Dimming Ultra, используемой для управления более чем 1000 зон локального затемнения для достижения высокого уровня контрастности.

Для управления телевизором используется платформа webOS с такими функциями, как Voice ID, AI Picture, Sound Wizard и настраиваемыми домашним экраном, что позволяет настроить работу устройств в соответствии с предпочтениями пользователей. А ИИ-функции AI Concierge, AI Chatbot и AI Search максимально упростят поиск контента.

Источник:

Теги: lg, micro rgb, телевизор
