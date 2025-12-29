Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Titan Army G2785S: новый китайский подход

Реклама | ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОСУ» ИНН 5024225813 erid: F7NfYUJCUneTUTHKWdx9

Занявшись разработкой и производством своих собственных OLED-матриц для настольных мониторов значительно позже своего главного конкурента, компания Samsung Display пошла ва-банк: отказалась от жидкокристаллических панелей, ускоренными темпами выпускала новые поколения QD-OLED-панелей в первые три года и пыталась сотрудничать сразу со всеми доступными партнёрами вместо прежней избирательности. Довольно широкий ассортимент панелей также положительно сказался на успехах фирменной технологии – на конец 2025 года более 70% OLED-мониторов на рынке используют именно QD-OLED, а не W-OLED компании LG Display.

Теперь усилением позиций корейцев решили заняться относительно новые игроки рынка, в частности китайский бренд Titan Army (он же ODM крупного китайского производителя InnoCN), ввязавшийся в борьбу за место под солнцем в секторе доступных игровых OLED.

На руках у нас оказался уже второй QD-OLED монитор бренда – модель G2785S, являющаяся, по заверениям производителя – самым доступным 26,5-дюймовым OLED среди предлагаемых в РФ. Так оно или нет, и чем может заинтересовать данное решений? Давайте разбираться вместе.

Игровой монитор Titan Army G2785S был представлен в середине октября 2025 года и достаточно быстро поступил в продажу на территории Китая по рекомендованной стоимости в 1999 юаней (это соответствует примерно $280 или 22000 рублей). Он является вторым QD-OLED-решением в линейке бренда, дополняя собой более дорогой и совершенный монитор Titan Army G27W8S. Модели в первую очередь отличаются максимальной заявленной яркостью в SDR и HDR режимах – для новинки значения снижены до 200 и 400 нит соответственно, что довольно редко встречается среди OLED-решений на рынке.

На момент тестирования (середина декабря 2025 года) монитор можно было приобрести по цене около 32000 рублей через популярные торговые онлайн-площадки с доставкой из Китая (по указанной ссылке можно использовать код на скидку 1000 рублей: TKFNT63F213E). В скором времени у Titan Army должен появиться и свой собственный онлайн-магазин на Ozon, после чего можно ожидать снижения отпускной цены.

Что же касается конкурентов, то официально представленные в РФ модели со схожими характеристиками стоят ощутимо дороже и не представляют поэтому большого интереса. Если же рассматривать приобретение из Китая, то добавив 6-8 тысяч рублей (учитывая распродажи и акции), можно рассчитывать на похожие решения от AOC и MSI.

Titan Army G2785S Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуглянцевая плёнка, антибликовое Стандартное разрешение, пикс. 2560 х 1440 PPI 111 Параметры изображения Тип матрицы QD-OLED 3rd Gen (Samsung Display) Пиксельная структура Triangle RGB Цветовой охват 99% DCI-P3 Макс. яркость, кд/м2 200 (типичная, SDR APL 100%)/400 (максимальная, HDR APL 1-10%) Контрастность статическая 1 500 000:1/ ∞ Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (true 10-бит) Максимальная частота развёртки Гц 240 Гц Адаптивная синхронизация Да, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0.03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, соответствие VESA DisplayHDR True Black 400 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали 178/178° Разъемы, беспроводные соединения, акустика Видеовходы 2x DP 1.4 (HBR3);

2x HDMI 2.1; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1x 3.5 мм Audio-Out; Встроенные колонки: число х мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (-5° - +35°), изменение высоты (150 мм), поворот вправо-влево (45°), переворот в портретный режим (Pivot, в обе стороны) VESA-крепление: размеры (мм) 100 х 100 Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) 54 / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой) ДхВхГ, мм 611 x 396-546 x 221 Габаритные размеры

(без подставки) ДхВхГ, мм 611 х 363 х 53 Масса нетто (с подставкой), кг 5,7 Масса нетто (без подставки), кг НД Ориентировочная цена 32000-36000 рублей

Titan Army G2785S оснащен плоской 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью третьего поколения – QMC265FA02-D01. Эта модель произведена Samsung Display и имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (2560 × 1440 пикселей). На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически избавляет от необходимости использования системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением.

Новинка лишь частично соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black и полноценно поддерживает воспроизведение HDR10-контента. Как и другие устройства с аналогичной матрицей, она должна достигать пиковых значений яркости не ниже 400 нит на небольших участках экрана (при заполнении 1-10 % APL), а вот при полном заполнении нам обещают на выше 200 нит – для затемнённых помещений, даже учитывая глянцевое покрытие матрицы – вполне достаточно.

Коэффициент контрастности в случае новинки Titan Army не вызывает никаких вопросов: благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки он фактически стремится к бесконечности. Однако, как и у ряда других OLED-устройств на рынке, для новинки официально заявлено значение 1 500 000:1, что, впрочем, больше номинальный ориентир для пользователей.

За последние 3 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана — полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету. Панель способна работать в 10-битном режиме и соответственно отображает до 1,07 миллиарда цветов

В условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Черный на QD-OLED будет только в отсутствие внешнего освещения.

QD-OLED-матрица компании Samsung Display в мониторе Titan Army разработана в соответствии с современными стандартами безопасности: синий пик в спектре подсветки смещён в безопасную область на 453,5-456 нм. Применение технологии «квантовых точек» позволило значительно расширить цветовой охват. Официально заявлено покрытие на 99 % sRGB и DCI-P3 и 98 % полиграфического AdobeRGB. При этом мы можем с уверенностью сказать, что монитор также обеспечивает достойные результаты по стандарту Rec.2020.

Заявленное время отклика GtG составляет стандартные для OLED 0,03 мс GtG, максимальная частота развёртки – 240 Гц – более чем достаточное значение для большинства потребителей. Дисплей уверенно превосходит по скорости самые быстрые LCD-модели в сегменте 240-300 Гц среди доступных в продаже.

Новый монитор G2785S полноценно поддерживает стандарт VESA Adaptive-Sync, а также соответствует требованиям AMD FreeSync Premium и, конечно, с легкостью переваривает NVIDIA G-Sync в режиме Compatible (оба без официального сертификата). Рабочий диапазон составляет 48-240 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть расширен по нижней границе.

Список интерфейсов у монитора довольно обширен: представлено по два HDMI 2.1 и DP 1.4. По всей вероятности, выбор такого набора сделан с акцентом на доступные функции PiP/PbP для работы с несколькими источниками сигнала.

Среди прочих портов у монитора Titan Army есть только 3,5-мм аудиовыход для наушников. Полезных USB Type-C, USB-хаба для подключения периферии и встроенной акустической системы в G2785S не представлено.

Дисплей представлен в безрамочном дизайне. Используемая подставка обеспечивает широкий диапазон регулировок, а для альтернативного размещения предусмотрено VESA-совместимое крепление 100 × 100 мм, которое не требует переходников. Есть простая система внешней подсветки, интегрированная в логотип бренда на задней панели.

Управление монитором осуществляется с помощью удобного 5-позиционного джойстика и четырёх дополнительных клавиш. Дополнительно рядом с джойстиком предусмотрены по две кнопки с каждой стороны, отвечающие за вызов игровых функций с быстрым доступом, среди которых: All Game Mode (выбор режима работы скалера – режимы 25-дюймового экрана, Full HD и псевдо-4K), Game Aid (прицелы, таймеры, индикаторы, ночное видение.

В мониторе G2785S особое внимание уделено защите органических светодиодов от выгорания с помощью программного комплекса OLED Care, в который входит целых 10 функций защиты – каждая с возможностью активации/дезактивации и пользовательской настройки. Для улучшения охлаждения QD-OLED-панели используется графеновая плёнка.

Монитор предлагает разнообразные режимы эмуляции цветовых пространств с ручной настройкой и много других тематических пресетов. Для улучшения различимости в тёмных сценах используются функции Night Vision, CR Enhancement, более точная настройка через Shadow Balance, регулировка гаммы и прочее.

Монитор поддерживает удобное приложения для управления в среде Windows – View More Widget, работающее через протокол DDC/CI – необходимости в подключении к ПК через USB (которого у G2785S, в любом случае, нет) – не требуется.

⇡#Комплектация и внешний вид

Titan Army G2785S поставляется в крупной и достаточно лёгкий по наполнению коробке из некрашеного картона с простым визуальным оформлением. При доставке из Китая упаковка дополнительно защищена внешней коробкой со всеми необходимыми наклейками, требующими от перевозчика осторожной перевозки груза.

С одной из сторон представлен только крупный логотип бренда, а с другой схематичное представление монитора с двух ракурсов и основные технические характеристики. Для удобства переноски основной упаковки представлена пластиковая ручка.

На одной из наклеек размещена важная информация, включающая номер партии, серийный номер, полное название модели монитора, основные ТХ, его массу и страну производства, которой является Китай.

Комплект поставки Titan Army G2785S включает в себя следующее:

внешний БП с интегрированным кабелем питания;

переходник на европейскую вилку;

кабель DP 1.4;

пластиковый фиксатор кабелей для установки на ножке;

бумажные отчёты о заводской калибровке режимов эмуляции sRGB и DCI-P3;

микрофибра для безопасного протирания экрана;

гарантийный талон.

Для героя данного обзора подходят все доступные варианты видеоинтерфейсов, но для ПК мы рекомендуем использовать DisplayPort, а два HDMI оставить для дополнительных источников сигнала (игровые приставки, Android приставки и HDMI-стики).

В мониторе Titan Army G2785S реализован целый микс современных решений в мире мониторов. Центральная стойка, как у современных BenQ Zowie, подставка прямиком от новых ASUS и Gigabyte с небольшой доработкой механизма поворота, задняя часть от Samsung или Dell Alienware с некоторым налётом «китайской эстетики».

Спереди же корпус устройства выполнен в типичном «безрамочном» дизайне с трёх сторон, а в нижней части экрана — пластиковая глянцевая накладка.

В вопросе толщины корпуса G2785S не ставит рекорды – производитель использует единый задний кожух, плавно увеличивающий толщину конструкции ближе к центру. Используется глянцевый и матовый пластики. Бирюзовые линии интегрированы в глянцевые элементы, как по диагонали, так и вокруг крепления центральной стойки. Всё выглядит продумано и довольно эстетично.

Монитор поставляется в собранном виде, пользователю нужно лишь самостоятельно прикрепить основание к подставке. Для этого не потребуется никаких инструментов, так как используется удобное быстросъёмное соединение, значительно упрощающее сборку.

Крупная центральная стойка размещена под наклоном и обеспечивает широкие возможности по регулировке высоты установки корпуса. Для этого подъёмный механизм интегрирован между двумя частями самой стойки, а для того, чтобы не забыть на каком уровне был установлен корпус, на колонне есть маленькое окошко, в котором видны выгравированные цифры.

Сама подставка изготовлена из металла и имеет стойкое матовое покрытие тёмно-серого цвета. Элемент поворота корпуса сдвинут назад относительно центральной точки для лучшей устойчивости конструкции. Подставка имеет трапецевидную форму и небольшие габариты – проблем она точно не создаст.

Для прокладки кабелей предусмотрен пластиковый фиксирующий элемент, устанавливаемый в специальный паз в нижней части центральной колонны. Это миниатюрное решение не самое эффективное из того, что мог предложить производитель, но лучше так, чем совсем ничего.

К эргономике монитора Titan Army вопросов не возникает: наклон в диапазоне от -5 до +35 градусов, поворот корпуса на 45 градусов вправо-влево и изменение высоты в диапазоне 0-150 мм.

Доступен и поворот в портретный режим (Pivot) в обе стороны. Контроль горизонта при этом пострадал не сильно.

Основание подставки оснащено шестью крупными резиновыми ножками, которые защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора даже на гладких покрытиях. Благодаря достаточной тяжести всей конструкции подставка обеспечивает отличную устойчивость монитора.

Дополнительно на задней поверхности корпуса G2785S пользователь сможет обнаружить внедрённую выдвижную стойку для размещения наушников. Решение не новое, но среди относительно тонких OLED – монитор один из первых.

Выгравированные элементы и целые зоны, отмеченные глянцевой обработкой поверхностей – какое-то «ноу-хау» Titan Army. Через них производитель увековечил диагональ монитора, его причастность к серии Titan, указал на использование QD-OLED-матрицы и уточнил производителя панели – Powered by Samsung Display.

Рядом с глянцевыми вставками имеется информационная наклейка, однако, никакой новой информации с неё мы не получили.

Монитор отличается относительно качественным исполнением, особенно за такие деньги для быстрого QD-OLED. Обработка деталей выполнена на хорошем уровне, без заметных изъянов, с высоким качеством покраски. Зазоры в местах стыков относительно равномерны по всей длине. А вот про практичность выбранных материалов много хорошего сказать не выйдет: передняя глянцевая накладка быстро покрывается пылью. Половина задних поверхностей тоже не отличаются износостойкостью, собирают отпечатки пальцев, грязь и парящую в воздухе пыль.

Кроме того, матрица монитора отличается полуглянцевым покрытием и назвать его износостойким никак нельзя. Оно имеет нечто вроде антибликового фильтра, но без использования поляризационного слоя. Такое решение исключает появление кристаллического эффекта, характерного для некоторых матовых дисплеев, и обеспечивает чистое, контрастное изображение. Визуально картинка выглядит более яркой и насыщенной по сравнению с “блеклыми” матовыми вариантами, как, к примеру, от самой Samsung.

Не следует использовать активные моющие средства, грубые тряпки/салфетки. Чем реже вы будете загрязнять и в дальнейшем очищать рабочую поверхность матрицы, тем дольше покрытие вам прослужит. Помните – глянцевые QD-OLED – «хрупкие создания».

Все разъёмы у Titan Army G2785S находятся на одной длиной колодке и направлены назад. Благодаря такой особенности подключать кабели максимально просто и быстро.

Монитор обходится без встроенной акустической системы, хотя доступного пространства для её установки у модели более чем достаточно.

G2785S использует базовую RGB-подсветку логотипа (хотя в выключенном состоянии можно подумать, что она затрагивает гораздо большую область) с достаточно яркой иллюминацией. Впрочем, система всё равно остаётся крайне примитивной – доступно её включение и отключение. Цвет — строго один, яркость тоже — без регулировки.

⇡#Управление и меню, ПО (View More Widget)

Основа системы управления монитором — пятипозиционный джойстик, расположенный на нижней грани корпуса, строго посередине. Джойстик слегка поскрипывает при взаимодействии с ним, но будем верить, что эта особенность затрагивает не все экземпляры.

С двух сторон от него представлены по две физические клавиши для быстрого доступа к различным полезным функциям. Спереди нижней панели выполнена гравировка с указанием на выставленные по умолчанию опции.

Индикатор питания с мягким синим свечением расположен прямо в джойстике управления. Он слегка подсвечивает рабочую область, но не вызывает дискомфорта даже при отсутствии внешнего освещения. Если индикатор окажется лишним, его можно полностью отключить, изменить яркость или настроить так, чтобы он включался только в режиме ожидания.

По умолчанию монитор включается с выводом короткой заставки на чёрном экране, но её можно дезактивировать. После каждого полноценного включения (а не вывода из сна) модель выводит на экран визуальную инструкцию-напоминание по основным функциям – данное оповещение также можно отключить.

Сдвиг джойстика в любую сторону или нажатие на него приводит к появлению предварительного экрана настроек, расположившегося в нижней части экрана. Только после этого можно попасть к функциям, определённым пользователем.

По умолчанию выставлены следующие: яркость, источник сигнала, управление внешней подсветкой Game Lux, выход из меню. За физическими клавишами зафиксированы по умолчанию: выбор работы скалера All Game Mode, Picture Modes, различные игровые помощники Game AID и включение/выключение устройства.

Переход к нестандартным режимам работы скалера не приводит к моментальному переключению. Вначале выпадает блок с доступными вариантами, после чего необходимо выбрать один из них. Кроме 25-дюймового режима с пропорциональным падением рабочего разрешения, представлена возможность оценить работу монитора в режиме Full HD и провести эмуляцию псевдо-4К в режиме sPX. Впрочем, с последним, посыл разработчика нам так и остался неизвестен – картинка становится мутноватая, а все элементы на экране очень маленькими, драйвер видеокарты думает что перед ним монитор с разрешением 3840 х 2160 пикселей.

Теперь переходим к основному меню. Его дизайн здесь крайне простой и слегка нелепый – в духе 90-х. Примерно так выглядят меню у большинства решение производства InnoCN – в данном случае представлен пример с зелёным меню у Titan Army G2785S.

Скорость отклика на все действия со стороны пользователя не вызывает нареканий. Меню отличается минимальной анимацией, плавностью работы, навигация не создаёт явных трудностей. Благодаря джойстику в качестве основы системы управления управлять монитор легко в любое время суток.

В первом разделе со странным названием T.I. представлена часть игровых функций: наэкранные прицелы, режимы ночного видения, приближения и усиления различимости теней в установленной части экрана. Все функции имеют дополнительные настройки.

После выбора предустановленного режима открывается доступ к расширенному окну настроек, где пользователь может детально настроить параметры изображения.

В этом окне доступны многочисленные регулировки, начиная с базовых настроек яркости и контрастности, которые позволяют настроить отображение под конкретные условия освещения. Можно также корректировать цветовую температуру (в том числе в режимах эмуляции — большое достоинство модели), регулировать насыщенность и оттенок изображения по шести каналам. Для более точной установки контраста предусмотрены настройки гаммы.

Особое внимание уделено работе с тенями — специальный параметр баланса теней помогает оптимизировать отображение тёмных участков изображения. Функция «CR-Enhancement» направлена на резкое изменение контраста в дополнение к режимам гаммы.

Для заботы о глазах пользователя реализованы специальные режимы: Low Blue Light снижает нагрузку на зрение за счёт уменьшения количества синего света, а Night Vision обеспечивает комфортную работу в тёмное время суток, высветляя тени (полезно и для игр). Дополнительные настройки резкости позволяют оптимизировать детализацию изображения, но повышать параметр мы строго не рекомендуем.

Второй раздел Picture Mode открывает доступ к предустановленным режимам изображения и позволяет проводить их детальную настройку. Одной из интересных особенностей монитора Titan Army является возможность быстро переключаться между заводскими настройками каждого режима и внесёнными вручную изменениями. Это даёт пользователю гибкость в работе с изображением: можно экспериментировать с настройками, сохраняя возможность вернуться к оригинальным предустановкам, или же сравнить результаты своей настройки с заводскими параметрами.

Раздел Picture Settings содержит основные настройки монитора: яркость, контрастность и режим яркости (управление функцией ABL). Можно снова настроить резкость, гамму, формат изображения, а также провести точную цветокоррекцию с помощью регулировки тона, оттенка и насыщенности. Дополнительно предусмотрены функции напоминания о необходимости сделать перерыв в работе и сброс всех настроек раздела.

Раздел Game+ объединяет ключевые функции для оптимизации игрового процесса: настройки HDR и Adaptive-Sync для качественной картинки, а также специализированные подразделы Game Enhancement и Game AID для дополнительной настройки различных параметров. Выбор тут крайне широкий – как в двух топовых решениях А-брендов вместе взятых.

Два следующие раздела имеют гораздо меньшее наполнение и предлагаю активировать систему внешней подсветки и изменить уровень громкости для подключенных наушников или внешней акустической системы.

Раздел PiP/PbP предоставляет базовые возможности для работы с несколькими источниками сигнала, позволяя выбирать различные варианты отображения изображений на экране.

В разделе I/O Settings собраны различные дополнительные настройки монитора. Здесь можно выбрать источник входного сигнала и отключить приветственную заставку для ускорения вывода изображения. Доступна регулировка диапазона RGB, есть опции для отключения поддержки DDC/CI и DSC, выполнения сброса настроек данного раздела.

Предпоследний раздел меню представляет собой комплексную панель управления системными настройками монитора. Здесь можно настроить позиционирование OSD-меню в пространстве экрана, регулировать его прозрачность и задавать время автоматического скрытия при бездействии пользователя. Есть выбор языка локализации. Русский присутствует, но перевод не полный и не всегда корректный. Для работы с устройством мы предпочли английский вариант перевода.

Предусмотрена функция сброса всех настроек к заводским и есть возможность настроить опции быстрого доступа для трёх физических клавиш управления и трёх программных — выбор крайне широкий.

В разделе также находятся параметры энергосбережения, включая регулировку яркости индикатора питания. Есть возможность отключения различных подсказок на экране – полезно, когда вы полностью освоитесь с системой управления монитором.

В закладке OLED Care представлено с десяток функций «защиты органических светодиодов». В новинке от Titan Army представлены как классические функции, так и более современные. Впрочем, зрительно заметить работу как минимум половины из них за несколько дней работы с монитором G2785S у нас не вышло.

Отдельно отметим, что за всё время работы с героем обзора автор не столкнулся с предупреждениями о необходимости сделать перерыв и провести «чистку» экрана. Это говорит, что монитор выполнял все профилактические действия автоматически, например при переходе в режим сна, что оказалось вполне эффективным.

Сервисное меню монитора открывается при установке яркости на 88% и отведении джойстика управления на себя. В этом меню доступны технические параметры устройства: версия используемого скалера, информация об установленной панели, точные значения RGB для различных настроек цветовой температуры. Также можно отключить загрузочный логотип и сбросить счетчик времени наработки.

Важно! Не рекомендуется вносить изменения в сервисное меню без специальных знаний. Неосторожные действия могут ухудшить работу устройства и привести к потере гарантии. Используйте настройки сервисного раздела только если вы уверены в своих действиях и понимаете последствия изменений.

View More Widget

Весь арсенал возможностей настройки монитора представлен в более удобной и наглядной форме в специальном приложении View More Widget. Его инопланетный внешний вид снова напоминает какие-то интерфейсы из 90-х и начала 2000-х, но видимо китайских потребителей такое более чем устраивает. Будем привыкать и мы.

Для многих пользователей способ управления дисплеем через специальное ПО окажется более интуитивным и комфортным. Кроме того, приложение позволяет установить «горячие клавиши» для заданных со стороны потребителя действий, а также обеспечивает возможность указать для каких приложений какой набор настроек использовать – для кого-то такая возможность будет не лишней.

Монитор Titan Army G2785S был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 24H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 240 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

При использовании интерфейса HDMI 2.1 вы также сможете получить всё те же 240 Гц, но в очень редких случаях может потребоваться снижение глубины цвета до 8 бит и частоты до 120-144 Гц (зависит от используемой видеокарты/встроенного в ноутбук GPU/iGPU).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

По умолчанию монитор Titan Army G2785S работает в стандартном режиме (Standard), предлагающим полный спектр дополнительных настроек. Кроме него в обиходе модели есть ещё 12 пресетов, среди которых три режима эмуляции стандартных цветовых пространств – все с возможностью ручных правок важных параметров (яркость, RGB).

Для оценки возможностей устройства мы протестировали монитор в нескольких режимах: Standard, эмуляциях sRGB, DCI-P3, AdobeRGB, а также в режиме Eye Care, предназначенном для снижения нагрузки на глаза, и после проведения полноценной калибровки.

В ходе тестирования использовался интерфейс DisplayPort 1.4, который является наиболее популярным и надёжным для подключения к ПК. Тесты проводились с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

Заводские настройки монитора от Titan Army выглядят следующим образом:

Picture – Standard;

Brightness – 90;

Brightness Mode – Normal;

Contrast – 50;

Sharpness – 0;

Gamma – 2,2;

Color Temperature – Warm;

Low Blue Light – 0;

Hue – 50/50/50;

Saturation – 50/50/50.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) мы изменили всего лишь несколько параметров, принявших значения:

Picture – Standard/Custom;

Brightness – 61;

Color Temperature – User - 45/46/46;

Чтобы достичь оптимальных значений и улучшить результаты монитора, потребовалась настройка только двух основных параметров: яркости и цветовой температуры. Настройка других параметров, которых насчитывается чуть ли не с два десятка, оказалась излишней и не потребовалась для достижения желаемого результата. Отдельно отметим небольшой недостаток модели – доступная регулировка усиления RGB проходит очень грубо – подобрать идеальное соотношение сигнала с целью приблизиться к определённому значению – тот ещё квест.

⇡#Яркость белого в SDR и HDR

Изначальная проверка рабочего диапазона яркости осуществлялась в режиме Standard при заводских установках цветовой температуры (Warm) и Brightness Mode на уровне Normal.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Точка белого (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 199 6150 0 ∞ 90 179 6149 0 ∞ 80 159 6158 0 ∞ 70 139 6161 0 ∞ 60 119 6161 0 ∞ 50 99 6168 0 ∞ 40 82 6172 0 ∞ 30 65 6192 0 ∞ 20 48 6225 0 ∞ 10 29 6193 0 ∞ 0 12 6284 0 ∞

В режиме SDR со 100 %-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 199 кд/м2, а нижнее значение составило 12 кд/м2 – ниже точно не надо. Коэффициент контрастности, как обычно, приближён к бесконечности из-за фактического полного отключения OLED-пикселей.

При снижении уровня заполнения до 2 % рабочий диапазон яркости изменился несущественно: 12-201 кд/м2. Это хороший результат для современного OLED-монитора, полностью соответствующий заявленным значениям со стороны производителя. Так что если вас устраивают 200 нит, учитывая глянцевую поверхность экрана, то претензий быть не может.

С HDR же в и режиме со сниженной стабильностью яркости (Brightness Mode – Highlight) ситуация иная. Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение монитора Titan Army во всех трёх режимах HDR при разном заполнении экрана.

Новинка покорила 420-435 нит в режимах HDR Auto и HDR Game при низких уровнях заполнения (1-10% APL) и достигла 203-204 нит при выводе белого поля на весь экран.

В случае перехода к режиму HDR Movie пределом для монитора G2785S является значение в 395 нит на низких уровнях заполнения и 190 нит на 100% APL.

Возвращение к SDR и активация Brightness Mode – Highlight приводит к тому, что монитор может продемонстрировать 300-400 нит, но всё так же – на небольших белых участках. В этом случае работает достаточно агрессивный алгоритм автоматического управления яркостью (ABL), и вы будете постоянно наблюдать флуктуации яркости на экране в ходе стандартной работы за монитором. Рекомендация тут может быть одна – используйте стандартные настройки функции Brightness Mode и не знайте проблем.

⇡#Результаты в режиме Standard и после калибровки

При заводских настройках монитор обеспечивает широкий цветовой охват, практически достигающий максимума для используемой матрицы, но с несколько сниженной яркостью экрана относительно доступного максимума.

Герой обзора уверенно охватывает все три цветовых пространства, что характерно для устройств с использованием технологии квантовых точек (QD). Продвинутая QD-OLED-панель, применяемая в данной модели, демонстрирует насыщенную и яркую картинку, а цифры соответствия даже слегка выше, чем у части основных конкурентов от А-брендов.

Проведённая же калибровка несколько снижает цифры охвата – результат оказывается «как у всех», но визуально такие изменения будет сложно заметить.

При заводских установках точка белого демонстрирует отклонение в 4 единицы DeltaE, но с крайне высокой стабильностью ЦТ оттенков серого.

Проведённая настройка позволила приблизить значение к нейтральному в 6500 К. Баланс серого стал чуть хуже, но учитывая степень правок в LUT видеокарты – это допустимый и ожидаемый результат.

По умолчанию у данного монитора наблюдается недостаточная различимость глубоких теней, что является распространённой особенностью большинства OLED-устройств. Кроме того, производитель увеличил общую контрастность картинки – среднее значение гаммы во всём диапазоне составило 2.33 против 2.2 в качестве референса.

Проведённая ручная настройка помогла получить только необходимую яркость и точку белого. Все остальные значимые правки были получены через правки LUT. Они позволили привести гамма-кривые в норму и исправить неразличимость глубоких теней. Картинка стала менее контрастной – как того и требовалось.

При проверке монитора через ArgyllCMS в качестве референса был выбран стандарт Display P3, так как он оказался наиболее подходящим для данной модели. Сравнение с этим стандартом продемонстрировало минимальные отклонения из всех проверенных референсов. Однако, данный стандарт не полностью отражает потенциал устройства, так как монитор поддерживает и AdobeRGB, который имеет более широкий цветовой охват в некоторых областях CIE-диаграммы по сравнению с Display P3/DCI-P3.

Для получения высоких результатов как минимум необходимо произвести профилирование монитора. Это позволит создать цветовой профиль, который передаст операционной системе всю информацию о характеристиках устройства, обеспечив максимально точное воспроизведение цветов.

При использовании индивидуально созданного информационно-корректирующего профиля, монитор Titan Army смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94. В таком состоянии дисплея можно смело говорить о точной цветопередаче.

Однако на более профессиональном уровне работы с цветом необходимо учитывать особенности всех OLED-дисплеев, включая возможную нестабильность цветопередачи. Во время работы могут наблюдаться небольшие изменения в различимости глубоких полутонов, которые зависят и от уровня заполнения экрана (APL), и от других факторов.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB)

Так как монитор изначально работает в максимально широком цветовом пространстве, неудивительно, что в его настройках предусмотрены режимы эмуляции классических sRGB, Display P3, AdobeRGB. В них выполняется подмешивание цветовых компонентов в чистые цвета (спектральные замеры представлены выше), тем самым сужается цветовой охват.

Важно отметить, что переход в любой из этих трёх режимов сохраняет возможность проведения ручной настройки большинства рабочих параметров (блокируется только гамма). Подход грамотный – такое мы любим.

Яркость по умолчанию составляет те же 176 нит, что и в стандартном заводском режиме. Все сужения цветового охвата происходят с достаточно высокой точностью, а для бюджетного игрового QD-OLED это и вовсе – идеальный результат.

В режимах эмуляции монитор продемонстрировал небольшие улучшения точности установки точки белого относительно заводских установок. Сохранилась и крайне высокая стабильность ЦТ оттенков серого.

Есть некоторые улучшения и по гамма-кривым: общая контрастность ниже, дисбаланс RGB отсутствует. Впрочем, глубокие тени всё ещё не различимы, а средние значения гаммы находятся в диапазоне 2.27-2.29. О соответствии референсам всех трёх цветовых пространств говорить не приходится.

Все особенности изученных режимов были зафиксированы в финальных отчётах Argyll CMS, где их результаты сравнивались с референсными стандартами. Основные претензии у программы возникли к точкам белого и различимости тёмных полутонов, особенно в режиме DCI-P3. В остальном же, по её поверхностной оценке, всё в норме. Если вас не волнует 100%-я точность, то, как минимум, режимы sRGB и AdobeRGB можно использовать по мере такой необходимости, не забывая о всех их особенностях заводской настройки.

⇡#Результаты в режиме Eye Care

Теперь посмотрим на функцию снижения нагрузки на глаза, реализованную в режиме Eye Care. Среди трёх подобных режимов (есть ещё Night Mode и Reading Mode) для проверки мы выбрали именно его, поскольку только в нём производитель сделал акцент на «тёплой» картинки. Он выступает этаким аналогом технологии Low Blue Light, предназначенной для уменьшения нагрузки на зрение, особенно при работе в условиях слабого внешнего освещения.

После его активации яркость монитора падает до уровня 57 нит (измерено при 5%-м заполнении экрана), но её можно отрегулировать вручную. Цветовой охват особо не сужается и сохраняется на уровне полученных в ходе ручных настроек и калибровки.

Изображение становится «тёплым», точка белого на уровне 5300 К. Стабильность ЦТ оттенков серого остаётся высокой, явный паразитный оттенок не появляется.

Других же положительных моментов отметить мы не можем. Гамма-кривые продемонстрировали приверженность производителя к завышенному контрасту картинки. Теней всё нет, картинка сочная, контрастная (средняя гамма 2.34), но с такой дополнительно снизить нагрузку на глаза – невозможно.

В таком случае вывод по режиму Eye Care очевиден – кроме снижения цветовой температуры и яркости никаких других положительных изменений найдено не было. Использовать режим можно, но большого смысла в этом нет. Яркость вы можете отрегулировать на свой вкус в любом из доступных режимов, да и настройки ЦТ с парой готовых пресетов также представлены в каждом из них.

⇡#Дополнительные настройки: Night Vision и режимы Gamma

Теперь рассмотрим дополнительные возможности настройки цветопередачи монитора. Особое внимание мы уделили функции Night Vision из игрового раздела меню, которая предназначена для улучшения различимости в тёмных сценах, и доступным режимам Gamma, позволяющим быстро скорректировать общую контрастность изображения на экране.

В случае с Night Vision доступно четыре предустановки со следующими значениями: Auto 1, Auto 2, Level 1 и Level 2. Два последних работают в полную силу и обеспечивают значительный подъём в диапазонах 0-40 и 0-50%, при этом сохраняя яркость в светлых областях. Автоматические же режимы на тестовых сценах не отработали вовсе – гамма-кривые остались как при настройках по умолчанию.

Теперь посмотрим на доступные режимы гаммы. Напомним, что по умолчанию установлено значение 2.2. В скобках на каждой картинке выше указано фактическое среднее значение гаммы, полученное в ходе измерений.

Герой обзора от Titan Army предлагает классические варианты от 1.8 до 2.6 с шагом в 0.2, а также режим S-Сurve. Основные режимы настроены с отклонением от референсов на 0.07-0.17 в большую сторону с минимальным дисбалансом между RGB-каналами. Это низкий результат, особенно учитывая фактическое отсутствие крайних тёмных полутонов в большинстве вариантов.

Что же касается S-Сurve, то режим сделан по принципу — «чтобы было». В нём можно наблюдать напрочь убитые тени и резкий подъём в светах, что и создаёт этот самый S-образный эффект. Это классический приём из фотографии и графики, но для продолжительного просмотра на экране OLED-монитора он точно не подходит. Лишь потехи ради.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 К. Системы компенсации неравномерности подсветки в модели нет, но есть компенсация яркости — функция Brightness Mode, которую мы установили на уровне Normal (значение по умолчанию).

Фотографии выше демонстрируют белое и серые поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности рабочего поля.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют: цифры устанавливаются на уровне отклонений 0,6 % в среднем и 2 % в максимуме – лучше результата у OLED мы не видели. Браво, Titan Army и спасибо Samsung Display!

Нет у монитора Titan Army и проблем с равномерностью цветовой температуры по всему полю экрана. Среднее отклонение от центральной точки оказалось на уровне 0,6 %, а максимальное всего 1,3 %. Различия цветовой температуры по полю экрана не превышают 110 К. Тут без слов… одни положительные эмоции.

Что касается вывода чёрного поля, то у любого OLED с этим нет никаких проблем. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого текста в верхнем левом углу и работающего индикатора питания. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡# Качество градиентов и бандинг

10-битная QD-OLED-матрица смогла продемонстрировать равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов. После снижения яркости до низкого/среднего уровня качество градиентов слегка падает, проявляется некоторое количество резких переходов с легкими паразитными оттенками, картинка становится немного «грязной» — с мелким шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии.

Между тем QD-OLED-панели трёх последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на W-OLED.

Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 20-30 % от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

В ходе настройки монитора мы воспользовались созданным профилем с правками в LUT видеокарты. При его использовании качество тоновых переходов несколько падает, появляются области с паразитными оттенками и грубыми переходами. Всё обычно – ничего нового.

Без профиля проблему различимости глубоких полутонов можно быстро решить с помощью регулировки параметра Shadow в игровом подразделе меню модели, но при определённых значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность монитора G2785S к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше – решать только вам.

Эта особенность также повлияла на проявление бандинг-эффекта. Монитор продемонстрировал достаточно низкие результаты по сравнению с большинством игровых решений на базе TN+Film и *VA, не говоря уже об IPS-матрицах. Особенности работы органики со сложными темными переходами только усиливают любые дефекты картинок с высоким уровнем сжатия, артефакты проявляются сильнее.

Следует ещё раз подчеркнуть, что любые домашние OLED-устройства, особенно игровые модели вроде героя этого обзора, пока ещё ориентированы преимущественно на потребление мультимедийного контента и игры. Для точной работы с цветом, с точки зрения автора, стоит подождать хотя бы ещё одно поколение QD-OLED. Но если вы любитель и вам не важна 100%-я точность, то герой обзора вполне подойдёт для работы с фото, видео и графикой. Пользователей, сделавших выбор в пользу современных QD-OLED в качестве универсального монитора – всё больше и больше.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Для продуктов на основе современных панелей QD-OLED от Samsung Display базовой величиной выступает значение скорости отклика в 0,03 мс GtG вне зависимости от частоты развёртки – 120, 144, 240-360 или 500 Гц.

Используемая в мониторе Titan Army QD-OLED-матрица предлагает адекватный и достаточный для многих уровень в 240 Гц при любом типе подключения.

При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), функция «вставки чёрного кадра» не предложена.

Проверка Titan Army G2785S показала, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню игрового OLED-монитора данного класса и визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS- и VA-представители в сопоставимом формате.

На максимальной частоте развёртки герой обзора демонстрирует минимальное смазывание и отсутствие визуально заметных артефактов. Понижение частоты до 120 Гц быстро разрушает позитивный настрой – плавность уже не та, привычка к повышенной частоте происходит быстро.

Для анализа времени отклика в случае с QD-OLED-новинкой от Titan Army, учитывая особенности её работы, мы сразу выбрали стандарт измерений VESA с оценкой фактического времени отклика (Initial Response Time) и фиксацией результатов на 10-90 % яркости любого цветового перехода.

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте 240 Гц. В этом случае среднее время отклика не превысило 0,63 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,1 мс.

Фактически же все OLED-мониторы на одинаковых матрицах дают идентичные результаты скорости, но некоторые из них демонстрируют разный подход производителей к защите органических светодиодов и отработке полноэкранных цветовых переходов. К тому же, используемое оборудование не позволяет со 100% точностью проверить скорость столь быстрых OLED, а поэтому знайте – подобные G2785S мониторы способны на куда большие подвиги и время отклика на части переходов точно ниже, чем 0,1 мс. В этом нет никаких сомнений – проблемы скорости отклика игровым OLED абсолютно не свойственны.

Что касается задержки вывода, то на частоте 240 Гц она составила всего 2,8 мс в среднем – прекрасный результат.

Монитор Titan Army G2785S поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации (но без официальной сертификации) без использования какого-либо аппаратного модуля. В случае с NVIDIA прекрасно работает в заявленном диапазоне частот (48-240 Гц), позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне fps.

При этом возможно визуально различимое мерцание изображения в играх (особенно тёмных участков) при использовании любой из систем, но такова особенность работы всех OLED-дисплеев. Бороться с этим в случае с Titan Army – нечем – дополнительная функция ограничения диапазона VRR в мониторе не предложена.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – это то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для герой обзора в лице Titan Army G2785S.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой QD-OLED-матрицы.

Что касается многими не любимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях. С белым тоже всё в полном порядке – снижается лишь его яркость, но он остаётся визуально равномерным по всему полю экрана.

⇡#Кристаллический эффект, резкость, масштабирование, ШИМ

В мониторе Titan Army G2785S применена QD-OLED-панель третьего поколения с диагональю 26,5 дюйма, глянцевой/полуглянцевой поверхностью и особой структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых конкурентов и QD-OLED второго и третьего поколений, в первую очередь видна следующая структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, но в отличие от QD-OLED первого поколения они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зеленые и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли. Это пока ещё свойство всех панелей QD-OLED от Samsung Display любой диагонали.

При том что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения.

По моему опыту, на панелях QD-OLED второго и третьего поколения, чтобы заметить какие-то артефакты (не считая горизонтальных полос зеленого и розового цветов – их заметить легко), надо сильно всматриваться в экран на минимальном расстоянии от него.

Используемая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффекту никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

Вместе с тем антибликовые свойства у матрицы есть, но в реальности выражены они довольно слабо, а при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции – об этом не стоит забывать.

В рекламных проспектах к своему монитору компания Titan Army ничего не сказала про пульсации и мерцание. Но пользователям эта информация крайне важна. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Но есть нюансы.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-50 % сделать это становится гораздо сложнее. На трёх графиках чётко видны пульсации. Но это не полноценная ШИ-модуляция, а общий уровень пульсаций находится в норме.

За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе G2785S используется матрица с органическими светодиодами. Однако, из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади, наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 м2 составляла 24 градуса. Монитор продолжительное время работал с установленной яркостью на 100 нит в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила 29 градусов Цельсия, максимальное значение не превысило 34 градусов. Модель нагревается не сильно, ощутимого тепла от поверхности матрицы пользователь не почувствует.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора Titan Army на разных уровнях яркости, с последующим выводом белого поля - в случае с OLED это приводит к максимальному потреблению.

Герой обзора отличился довольно типичным потреблением для 26,5-дюймового WHQD OLED: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 45 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 69 Вт – это же и возможный максимум.

При выводе цветных изображений потребление снижается на 30-40% от указанных значений, а вывод чёрного поля не снижает его до нуля, а всего лишь подводит к 26-32 Вт.

Что же касается аспекта тишины, то в мониторе Titan Army G2785S используется компактный внешний блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили.

Появление новых брендов и их активное продвижение на российском рынке провоцирует дальнейшее усиление конкуренции со всеми вытекающими последствиями. Для большинства покупателей все они будут исключительно положительными, а герой обзора в лице Titan Army G2785S – прекрасный тому пример.

Монитор не является «тёмной лошадкой», поскольку его производством занимается InnoCN – компания, разрабатывающая и выпускающая часть ассортимента мониторов для А-брендов. В данном же случае связи InnoCN и Titan Army гораздо ближе — это родственные бренды, принадлежащие одной и той же китайской технологической компании Shenzhen Century Joint Innovation Technology. При таком родстве можно рассчитывать на качественный подход и соответствующую надёжность продукта.

Учитывая стоимость решения и предлагаемые им характеристики, G2785S формально не имеет прямых конкурентов. Безусловно, здесь можно начать рассуждать о гарантии, необходимости ждать 2-4 недели доставки из Китая, отсутствии некоторых функций, присутствующих у более дорогих решений и ограничениях по яркости в SDR и HDR, но, для большинства потребителей, выбирающих актуальный OLED-монитор, всё решает конечная стоимость.

Что же касается качества и инженерного подхода в Titan Army G2785S, то как таковых претензий у нас не возникло. Есть вопросы касательно глянцевых элементов корпуса и «кричащего» дизайна меню, но это вполне стандартные нарекания к новым продуктам из Поднебесной.

С картинкой на экране всё понятно – никакой разницы с более дорогими представителями класса не наблюдается. Да, разный подход к заводским установкам, отличающиеся возможности тонкой ручной настройки, но если свести все подобные решения к одному стандарту, то на выходе получим одно и тоже изображение.

Как итог – если вас интересует именно QD-OLED-панель с частотой 240 Гц за минимальные деньги и вы готовы к новым открытиям, то новый Titan Army G2785S – доступный шаг в мир новых технологий, без переплаты за бренд. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

интересный дизайн и хорошее качество исполнения;

отличная эргономика заводской подставки и наличие VESA-совместимого крепления 100 × 100 мм;

достойный выбор интерфейсов подключения (2х DP 1.4, 2х HDMI 2.1 c полной пропускной способностью);

настраиваемые функции PiP/PbP для удобной работы с двумя источниками;

полностью пассивная система охлаждения и отсутствие паразитных звуков во время работы;

продвинутый комплекс защиты OLED Care с широким списком доступных опций для пользовательской регулировки – такого количества функций нет ни в одном другом OLED;

широкий список встроенных игровых функций и удобное ПО для настройки View More Widget;

удобная система управления на базе пятипозиционного джойстика и четырёх дополнительных клавиш «быстрого доступа»;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента – одно из важнейших достоинств OLED;

крайне широкий цветовой охват, включающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, Display P3, sRGB);

достаточный диапазон яркости для слегка затемнённым или тёмных помещений – монитор с легкостью демонстрирует стабильные 200 нит на 100% APL и до 435 нит в HDR – всё как обещает производитель и даже больше;

крайне высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне – но обошлось без официальной сертификации;

высочайшая скорость отклика, достаточная плавность изображения на экране и низкая задержка вывода — 2,8 мс в среднем;

идеальная равномерность свечения на светлом поле и оттенках серого по уровням яркости и цветовой температуры – монитор показал результат выше конкурентов от А-брендов;

отличные углы обзора и стабильность изображения;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching;

самый доступный QD-OLED в классе 26,5-дюймовых WQHD-решений.

Недостатки:

низкая точность заводской настройки по уровню гаммы – изображение излишне контрастное;

явный бандинг-эффект на низких уровнях яркости и предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов — это особенность почти всех OLED.

Может не устроить: