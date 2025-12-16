До максимального сближения межзвёздной кометы 3I/ATLAS с Землёй осталось несколько дней

19 декабря 2025 года межзвёздная комета 3I/ATLAS наконец-то приблизится к Земле на минимальное расстояние. В этот день комету и Землю будет разделять 270 млн км — это почти в два раза дальше, чем от Земли до Солнца, но это лучшая возможность для более детального изучения этого межзвёздного скитальца, которая будет у науки. После этого 3I/ATLAS навсегда исчезнет из Солнечной системы.

С момента открытия 1 июля 2025 года комета 3I/ATLAS зарекомендовала себя как одна из самых необычных комет, которые когда-либо видело человечество. По мере приближения сначала к Солнцу и Марсу, а теперь и к Земле, её необычность только возрастала.

В первые два месяца после открытия кометы исследователи отметили необычно высокое содержание никеля и железа в составе объекта, указав на «потенциально экстремальный состав», не похожий ни на один другой. Это и другие аномалии заставили даже вынести на обсуждение смелое предположение об искусственном происхождении объекта, которое NASA пришлось публично опровергать.

Впрочем, для учёных сам необычный состав кометы уже был своего рода фантастикой. Измерения её комы — окружающей её «атмосферы» из газа и пыли — выявили необычно раннее выделение газа ещё до приближения к Солнцу, в результате которого образовалось большое количество углекислого газа. Дальнейшие наблюдения также показали, что по мере нагрева Солнцем в коме кометы появилось огромное количество циановодорода (HCN) и метанола (CH 3 OH), что обычно (но в гораздо меньших объёмах) происходит в процессе сублимации льда в кометах недалеко от звезды.

В начале октября комета 3I/ATLAS прошла на минимальном расстоянии от Марса, что зафиксировали марсианские аппараты и солнечные обсерватории. Затем наблюдения за кометой стали крайне ограниченными, поскольку траектория полёта вывела её за пределы видимости Земли во время важнейшего этапа путешествия — перигелия, ближайшего подхода к Солнцу, который произошёл 29 октября. Наконец, когда комета вышла из-за солнечного диска, земные обсерватории снова обратили на неё свой взор, включая телескоп «Хаббл».

Не менее интересным стал обзор кометы рентгеновской обсерваторией Европейского космического агентства XMM-Newton на околоземной орбите. Инструменты XMM-Newton в течение 20 часов наблюдали за 3I/ATLAS, фиксируя свечение рентгеновского излучения, возникающего при столкновении плазмы солнечного ветра с расширяющейся комой объекта. Обсерватория XMM-Newton чувствительна к мягкому рентгеновскому излучению от ионов углерода, азота и кислорода, которые образуются при столкновении солнечного ветра с нейтральными газами в коме и показывает наличие этих газов.

В конце ноября телескоп Gemini North Лаборатории NOIRLab собрал свой набор данных наблюдений за кометой, которые показали оттенок зелёного в коме. Это интересно, потому что на ранних снимках 3I/ATLAS был виден более красноватый оттенок, характерный для органических соединений под названием толины. Зеленоватый оттенок, который можно увидеть на многих кометах, обусловлен наличием двухатомного углерода (C 2 ), который при возбуждении солнечным излучением начинает светиться зелёным флуоресцентным светом. Однако наблюдения за кометой 3I/ATLAS до её прохождения перигелия показали, что содержание C 2 было необычно низким.

Обычно C 2 не входит в состав кометного льда, но быстро образуется (и распадается) в нём за счёт свободно плавающих в газовой атмосфере кометы атомов углерода, которые отщепляются от других углеродсодержащих молекул под воздействием солнечного излучения. Новые изображения говорят о том, что 3I/ATLAS начала формировать C 2 только на позднем этапе своего путешествия по Солнечной системе, что стало ещё одним странным поведением кометы.

Учёные пока не готовы вынести суждение о составе и процессах на 3I/ATLAS. Одно из предположений гласит, что объект может быть усеян криовулканами, выбрасывающими в космос газ из объекта. С другой стороны, анализ также говорит о том, что у кометы может заканчиваться лёд, и она превращается в астероид.

Тем не менее, несмотря на все странности, всё указывает на то, что 3I/ATLAS — это комета. Учёные надеются, что следующий критический этап наблюдений — в ближайшую неделю — позволит узнать больше о том, чем межзвёздная 3I/ATLAS отличается от комет Солнечной системы. После этого нужно будет подождать вдумчивого анализа, который может пролить свет на этот странный объект и ту необычную межзвёздную среду, откуда он прибыл.