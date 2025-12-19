«Яндекс Станция 3» — умная колонка с улучшенной акустикой и эмбиент-подсветкой

«Яндекс Станция 3» — сбалансированная колонка со всеми важными функциями. В модельном ряду Яндекса она занимает позицию между более доступной «Станцией 2» и флагманской «Станцией Макс», предлагая пользователям полноценный функционал без переплаты за премиум-класс. Это универсальная умная колонка для музыки, управления домом и создания атмосферы в комнате.

Колонка обладает полнофункциональным дисплеем, аналогичным тому, что установлен в старшей «Станции Макс». На экранчике отображаются часы, эквалайзер, погода, температура воздуха, статус воспроизведения музыки и другие визуальные элементы. Яркость дисплея регулируется вручную или автоматически — вечером он тускнеет, поэтому не бьёт в глаза и не мешает спать.

Светодиоды на задней стороне корпуса мягко подсвечивает стену, создавая атмосферный фон. Такое эмбиент-освещение можно использовать в роли ночника с имитацией пламени свечи, декоративной лавовой лампы, цветомузыки или просто для спокойной подсветки помещения вечером. Оттенки можно детально настраивать — устройство отображает до 16 млн цветов. Дополняет визуальный образ и фирменная круговая светодиодная полоса в верхней части корпуса, которая отображает статусы «Алисы» и другие системные сигналы.

Слушать музыку на колонке — сплошное удовольствие. «Станция 3» оснащена пятью динамиками, в том числе парой низкочастотных, поэтому звук у неё насыщенный и объёмный, а бас — глубокий и выразительный. Мощности в 50 Вт достаточно даже для просторных помещений, к тому же подстроить звучание под любую комнату помогает технология Room Correction 2. Если вам нужно больше объёма и ширины сцены, пару колонок «Станция 3» можно объединять в стереопару.

Также это полноценный центр управления умным домом. Пользователю доступны все необходимые протоколы, включая Zigbee и Matter over Wi-Fi. А если отключат интернет, то встроенный нейропроцессор позволит «Станции 3» обрабатывать запросы и управлять устройствами локально.

Цена «Яндекс Станции 3» — 27 690 руб.

