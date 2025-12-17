Представлен смартфон Moto G Power (2026) — чип Dimensity 6300 и аккумулятор на 5200 мА·ч за $300

Компания Motorola официально представила смартфон Moto G Power (2026). Аппарат пополнит сегмент устройств средней ценовой категории и поступит в продажу на рынки ряда стран в скором времени.

Разработчики оснастили новинку ЖК-дисплеем с диагональю 6,8 дюйма, который поддерживает разрешение формата Full HD+. Используется панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 кд/м². От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

В верхней части дисплея есть круглое отверстие, в котором установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера расположена на тыльной стороне корпуса и объединяет основной сенсор на 50 Мп со сверхширокоугольным датчиком на 8 Мп и модулем для макросъёмки.

За производительность в Moto G Power (2026) отвечает восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея на 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 30 Вт. Производитель обещает, что аккумулятор сохранит более 80 % ёмкости после 1000 циклов зарядки.

Среди других особенностей отметим наличие прочного корпуса, который защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Аппарат был протестирован в 14 категориях на соответствие стандарту MIL-STD-810H, что говорит о его способности выдерживать падения, экстремальные температуры и высокую влажность.

В качестве программной платформы в Moto G Power (2026) используется Google Android 16. Смартфон будет доступен в цветах Pantone Pure Cashmere и Pantone Evening Blue. Желающим приобрести новинку придётся потратить $300.