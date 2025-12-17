Доступный флагман OnePlus 15R на Snapdragon 8 Gen 5 представлен официально

Сегодня 17 декабря 2025
Бренд OnePlus официально анонсировал флагманский смартфон OnePlus 15R, который представляет собой более доступную версию модели OnePlus 15. Вместе с ним дебютировал также адресованный студентам недорогой, но мощный планшетный компьютер OnePlus Pad Go 2.

Источник изображений: OnePlus

Смартфон OnePlus 15R построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, в разработке которого вместе с Qualcomm участвовала и OnePlus. По словам OnePlus, новинка является первым смартфоном на данном чипе, который вышел на международном рынке. По сравнению с чипом предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 5 обещает прирост производительности центрального процессора на 36 %, графики — на 11 %, ускорителя искусственного интеллекта — на 46 %. Высокую скорость устройству обещают также 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и быстрый встроенный накопитель UFS 4.1 ёмкостью 256 Гбайт.

Источником питания OnePlus 15R выступает аккумулятор ёмкостью 7400 мА·ч, изготовленный с использованием технологии Silicon Nanostack — в аноде используются 15 % кремния, который обеспечивает высокую плотность энергии. Батарея поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, не пасует перед экстремальными условиями работы, и даже через четыре года использования её ёмкость сохранится на уровне не менее 80 % от первоначальной, обещает производитель.

OnePlus отметила 360-градусную систему охлаждения Cryo Velocity, которая охватывает устройство целиком, включая в себя расположенный под дисплеем компонент Cryo Velocity Screen Cooler с использованием аэрогеля, испарительную камеру 3D Vapor Chamber площадью 5704 мм² и элемент дополнительного теплоотвода Cryo Velocity Back Cover с графитовым слоем в нижней части корпуса.

OnePlus 15R может также похвастаться 6,83-дюймовым дисплеем LTPS AMOLED с разрешением 2800 × 1272 пикселей и частотой 165 Гц. Его яркость составляет от 1 до 1800 кд/м², имеется встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев; отдельный чип отклика касаний обеспечивает частоту опроса 3200 Гц; в наличии защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон располагает 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX906, 8-широкоугольной (112°) и 32-мегапиксельной фронтальной.

Программная платформа OnePlus OxygenOS 16 на базе Android с интеграцией Google Gemini предлагает функцию Plus Mind. На смартфоне OnePlus 15R имеется аппаратная кнопка Plus Key, по нажатии которой или посредством свайпа тремя пальцами можно отправить содержимое экрана в пространство Mind Space, интегрированное с ИИ Google Gemini — на основе сохранённых данных смартфон предлагает персонализированные подсказки, например, составляет индивидуальный маршрут путешествия по заметкам.

В наличии другие функции ИИ, в том числе генератор текстов и сводок AI Writer; AI Recorder — диктофон с расшифровкой встреч и распознавателем выступающих; и AI Portrait Glow — графический редактор с интеллектуальным улучшением портретов. Покупатель OnePlus 15R получает в подарок трёхмесячную подписку на пакет Google AI Pro, который включает в себя доступ к Veo 3, Nano Banana, NotebookLM, а также помощнику Gemini в почте, офисных и других приложениях Google.

Недорогой планшетный компьютер OnePlus Pad Go 2 имеет 12,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2800 × 1980 пикселей — он может похвастаться яркостью до 900 кд/м² и охватом 98 % цветового пространства DCI-P3, поддерживается Dolby Vision. Высокую производительность компьютеру обеспечивает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Аккумулятора на 10 050 мА·ч хватит на 15 часов видео, 53 часа музыки или 60 дней в режиме ожидания, поддерживается зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Впервые в серии Pad Go планшет поддерживает стилус — OnePlus Pad Go 2 Stylo продаётся отдельно.

Российские продажи смартфона OnePlus 15R и планшетного компьютера OnePlus Pad Go 2 стартуют 8 января в 11:00 мск.

oneplus, смартфон, планшет
