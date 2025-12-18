Сегодня 18 декабря 2025
Платформа YouTube получила эксклюзивные права на трансляцию кинопремии «Оскар» с 2029 года

В среду Академия кинематографических искусств и наук объявила, что платформа YouTube получила эксклюзивные права на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар», начиная с 2029 года. Принадлежащая Google платформа обошла других претендентов, включая телевизионный канал ABC, который много лет эксклюзивно транслировал премию «Оскар» с 1976 года.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Первой трансляцией YouTube станет 101-я церемония вручения премии «Оскар» в 2029 году. Соглашение об эксклюзивном партнёрстве будет действовать до 2033 года. Телеканал ABC продолжит трансляцию церемонии до 2028 года. Финансовые условия сделки между Google и Академией не разглашаются.

Новость знаменует собой важный сдвиг для одного из главных телевизионных событий и подчеркивает растущее доминирование YouTube в телевизионном пространстве. Церемония будет доступна в прямом эфире и бесплатно более чем для 2 млрд зрителей по всему миру, а также подписчикам YouTube TV в США. Как отмечает портал TechCrunch, Академия кинематографических искусств и наук приняла такое решение на фоне продолжающегося падения рейтингов премии «Оскар» с пика в 55 млн зрителей в 1998 году до примерно 20 млн в последние годы, что побудило организацию искать новые способы охвата аудитории.

«Мы рады заключить многостороннее глобальное партнёрство с YouTube, который станет будущим домом для «Оскара» и наших круглогодичных программ Академии. Академия — международная организация, и это партнерство позволит нам расширить доступ к нашей работе для максимально широкой мировой аудитории, что будет полезно как для членов нашей Академии, так и для киносообщества», — отметили генеральный директор Академии Билл Крамер (Bill Kramer) и президент Академии Линетт Хауэлл Тейлор (Lynette Howell Taylor) в совместном заявлении.

В рамках соглашения YouTube будет не только транслировать церемонию, но и репортажи с красной дорожки, закулисный контент, объявление номинантов на премию «Оскар», интервью с членами Академии и режиссёрами, доступ к Губернаторскому балу, образовательные программы по киноискусству, подкасты и многое другое.

«Премия “Оскар” — один из важнейших культурных институтов, отмечающий выдающиеся достижения в повествовании и искусстве. Партнёрство с Академией, позволяющее донести это торжество искусства и развлечений до зрителей по всему миру, вдохновит новое поколение творческих людей и любителей кино, оставаясь при этом верным богатой истории премии “Оскар”», — прокомментировал сделку генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan).

Это не первый случай, когда стриминговый сервис приобретает эксклюзивные права на трансляцию церемоний. Например, сервис Netflix получил права на трансляцию премии SAG Awards. Однако это первый случай, когда одна из четырёх главных церемоний награждения в искусстве («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») полностью перейдет с эфирного телевидения на стриминг.

