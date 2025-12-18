Создатель Stardew Valley заинтриговал фанатов тизером обновления 1.7 — похоже, оно тоже будет огромным

Обновление 1.7 для симулятора фермерской жизни Stardew Valley от разработчика Эрика Барона (Eric Barone), более известного как ConcernedApe, было подтверждено ещё летом, однако первые подробности начало получать лишь сейчас.

Напомним, на анонсе Барон о масштабах 1.7 ничего не говорил, но фанаты Stardew Valley ожидали многого: вышедший прошлой весной апдейт 1.6 стал крупнейшим за всю восьмилетнюю (на тот момент) историю игры.

Судя по всему, грядущий патч действительно будет не из скромных. Отвечая на просьбу поклонника рассказать хоть что-то об апдейте, Барон довольно ясно намекнул, что в планах на 1.7 значится гораздо больше, чем дежурные улучшения.

«Больше контента, связанного с персонажами / социальными [взаимодействиями]. Также традиционно [мы] добавляем новый тип фермы. Есть ещё куча всего другого, но я не хочу раскрывать слишком много», — остановил себя Барон.

На скорый релиз 1.7 рассчитывать не стоит. В сентябре Барон упоминал, что до выхода обновления пройдёт «ещё некоторое время». Возможно, апдейт увидит свет уже после премьеры симулятора управляющего кондитерской Haunted Chocolatier.

Напомним, Haunted Chocolatier была анонсирована ещё в 2021 году и сейчас является основным приоритетом Барона. С подготовкой патчей для Stardew Valley разработчику помогает команда, так что производству новой игры 1.7 серьёзно не мешает.

Stardew Valley дебютировала 26 февраля 2016 года на ПК, а с тех пор добралась до PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. За неполные девять лет с релиза продажи игры на всех платформах превысили 41 млн копий.