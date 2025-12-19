Gigabyte представила игровой десктоп Aorus Prime 5 на Ryzen и GeForce RTX

Gigabyte представила линейку игровых настольных компьютеров Aorus Prime 5, которые при наличии передовых компонентов собственного производства компании предлагают высокую производительность и надёжность.

В зависимости от выбранной конфигурации компьютеры Gigabyte Aorus Prime 5 могут комплектоваться процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D или Ryzen 7 9700X на материнской плате Gigabyte с чипсетом AMD B850. Высокую производительность в графике обеспечивают видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 или RTX 5070 Ti серии Windforce OC с 16 Гбайт памяти в обоих случаях — они же отвечают за работу функций искусственного интеллекта. Gigabyte же выступила производителем и других компонентов, в том числе SSD на 2 Тбайт и двух планок оперативной памяти ёмкостью по 16 Гбайт каждая и с RGB-подсветкой.

Особое внимание уделяется системе охлаждения на компьютерах Gigabyte Aorus Prime 5 — профили крыльчаток на вентиляторах помогают на 89 % нарастить давление и на 42 % — скорость воздушного потока. Оконечности лопастей по аналогии с компонентами, которые применяются в аэрокосмической отрасли, сокращают эффект турбулентности и уменьшают шум от работы вентиляторов. Процессор работает совместно с системой жидкостного охлаждения замкнутого типа. Конструкция корпуса оптимизирована под нужды охлаждения — она обеспечивает высокую эффективность циркуляции воздушных масс, а 80 % лицевой стенки используются для забора воздуха. Здесь есть пылевой фильтр, боковые отверстия решётки и ARGB-подсветка, которая довершает визуальную композицию.

В наличии широкий набор портов для подключения периферии, мониторов, есть сетевой порт, 3,5-мм аудиоразъёмы, поддерживаются Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Габариты компьютера составляют 469 × 211 × 458 мм, масса — 13,82 кг. Игровые десктопы Gigabyte Aorus Prime 5 работают под управлением Windows 11 с предустановленным приложением Gigabyte Control Center для управления RGB-подсветкой, системой охлаждения и другими функциями.