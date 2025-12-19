Геймерский ноутбук Legion Pro Rollable получит раздвигающийся до 24 дюймов экран и GeForce RTX 5090

Компания Lenovo готовит к показу необычный игровой ноутбук Legion Pro Rollable 16. Новинку собираются представить на выставке CES 2026 в январе. Главная особенность ноутбука заключается в его оснащении гибким сворачивающимся горизонтально дисплеем Lenovo PureSight OLED, который может менять размер с 16 до 24 дюймов. Ранее о новинке уже сообщалось. Теперь о ней стало известно больше подробностей.

По имеющейся информации, ноутбук основан на платформе Legion Pro 7i. В составе устройства будут предлагаться процессоры из серии Intel Core Ultra (вероятно, Panther Lake), а также флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090.

Гибкий дисплей ноутбука имеет три режима. В обычном состоянии размер экрана составляет 16 дюймов (так называемый Focus Mode). При нажатии на специальную кнопку дисплей горизонтально увеличивается в размере до 21,5 дюйма (Tactical Mode), а при повторном нажатии — до 24 дюймов (Arena Mode). Последний режим ориентирован на киберспортсменов, привыкших тренироваться с использованием 24-дюймовых десктопных мониторов.

В дисплее используется двухмоторный механизм, основанный на натяжении, который одновременно выдвигает OLED-экран с обеих сторон. Панель перемещается по траектории с низким трением и находится под контролируемым натяжением, что должно помочь сохранить ровность поверхности во всех режимах — 16, 21,5 и 24 дюйма. Моторы настроены на бесшумную и плавную работу, поэтому механизм не будет привлекать внимания на сцене или в буткемпе.

Используемые в составе ноутбука контроллер Lenovo LA Core и технология Lenovo AI Engine+ обеспечивают интеллектуальную настройку частоты кадров и автоматическую регулировку энергопотребления для поддержания высокой производительности при высоких нагрузках. Такие характеристики, как объём оперативной памяти, параметры хранилища, ёмкость аккумулятора и точные значения энергопотребления, пока не подтверждены.

Устройства со складными или, в данном случае, сворачивающимися экранами уже много лет являются неотъемлемой частью различных технологических выставок, однако большая часть из них так и не доходит до обычных покупателей. Компания TCL демонстрировала концепты складных и расширяемых телефонов на прошлых выставках CES, которые до сих пор не поступили в продажу. Ранее компания LG анонсировала смартфон LG Rollable со сворачивающимся дисплеем, но впоследствии устройство было снято с производства после ухода компании из телефонного бизнеса. Концепт Motorola Rizr Rollable привлёк много внимания на MWC 2023, но так и остался прототипом. Сама Lenovo представила на CES и MWC ряд концептуальных ПК, которые остались лишь демонстрационными образцами.

Ноутбук Legion Pro Rollable также выглядит в первую очередь как выставочный образец, а уже потом как коммерческий продукт. Его можно представить в руках профессиональных киберспортсменов, ютуберов и отдельных стримеров, получающих спонсорскую поддержку, но не на обычных полках магазинов. Первый ноутбук Lenovo со сворачивающимся дисплеем, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, сейчас стоит около $3299 и оснащён только встроенной графикой. Модель Legion Pro Rollable с RTX 5090, более мощной системой охлаждения и 24-дюймовым сворачивающимся OLED-экраном вряд ли будет дешевле.