Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Геймерский ноутбук Legion Pro Rollable п...
реклама
Новости Hardware

Геймерский ноутбук Legion Pro Rollable получит раздвигающийся до 24 дюймов экран и GeForce RTX 5090

Компания Lenovo готовит к показу необычный игровой ноутбук Legion Pro Rollable 16. Новинку собираются представить на выставке CES 2026 в январе. Главная особенность ноутбука заключается в его оснащении гибким сворачивающимся горизонтально дисплеем Lenovo PureSight OLED, который может менять размер с 16 до 24 дюймов. Ранее о новинке уже сообщалось. Теперь о ней стало известно больше подробностей.

Источник изображений: Windows Latest

Источник изображений: Windows Latest

По имеющейся информации, ноутбук основан на платформе Legion Pro 7i. В составе устройства будут предлагаться процессоры из серии Intel Core Ultra (вероятно, Panther Lake), а также флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090.

Гибкий дисплей ноутбука имеет три режима. В обычном состоянии размер экрана составляет 16 дюймов (так называемый Focus Mode). При нажатии на специальную кнопку дисплей горизонтально увеличивается в размере до 21,5 дюйма (Tactical Mode), а при повторном нажатии — до 24 дюймов (Arena Mode). Последний режим ориентирован на киберспортсменов, привыкших тренироваться с использованием 24-дюймовых десктопных мониторов.

В дисплее используется двухмоторный механизм, основанный на натяжении, который одновременно выдвигает OLED-экран с обеих сторон. Панель перемещается по траектории с низким трением и находится под контролируемым натяжением, что должно помочь сохранить ровность поверхности во всех режимах — 16, 21,5 и 24 дюйма. Моторы настроены на бесшумную и плавную работу, поэтому механизм не будет привлекать внимания на сцене или в буткемпе.

Используемые в составе ноутбука контроллер Lenovo LA Core и технология Lenovo AI Engine+ обеспечивают интеллектуальную настройку частоты кадров и автоматическую регулировку энергопотребления для поддержания высокой производительности при высоких нагрузках. Такие характеристики, как объём оперативной памяти, параметры хранилища, ёмкость аккумулятора и точные значения энергопотребления, пока не подтверждены.

Устройства со складными или, в данном случае, сворачивающимися экранами уже много лет являются неотъемлемой частью различных технологических выставок, однако большая часть из них так и не доходит до обычных покупателей. Компания TCL демонстрировала концепты складных и расширяемых телефонов на прошлых выставках CES, которые до сих пор не поступили в продажу. Ранее компания LG анонсировала смартфон LG Rollable со сворачивающимся дисплеем, но впоследствии устройство было снято с производства после ухода компании из телефонного бизнеса. Концепт Motorola Rizr Rollable привлёк много внимания на MWC 2023, но так и остался прототипом. Сама Lenovo представила на CES и MWC ряд концептуальных ПК, которые остались лишь демонстрационными образцами.

Ноутбук Legion Pro Rollable также выглядит в первую очередь как выставочный образец, а уже потом как коммерческий продукт. Его можно представить в руках профессиональных киберспортсменов, ютуберов и отдельных стримеров, получающих спонсорскую поддержку, но не на обычных полках магазинов. Первый ноутбук Lenovo со сворачивающимся дисплеем, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, сейчас стоит около $3299 и оснащён только встроенной графикой. Модель Legion Pro Rollable с RTX 5090, более мощной системой охлаждения и 24-дюймовым сворачивающимся OLED-экраном вряд ли будет дешевле.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD активизировалась в Китае: Лиза Су встретилась с руководством Lenovo
Lenovo выпустит геймерский ноутбук с раздвижным OLED-дисплеем
Dell и Lenovo предупредили клиентов о грядущем резком подорожании ПК по всем известной причине
Acer и Asus готовятся резко поднять цены на ПК и ноутбуки в январе — виноваты подорожавшие DDR5 и SSD
На этой неделе Dell поднимет цены на ПК для корпоративных клиентов на 10–30 %
Производитель модульных ноутбуков Framework объявил о повышении цен на расширение памяти DDR5 на 50 %
Теги: lenovo legion, lenovo, ноутбук, oled, гибкий дисплей
lenovo legion, lenovo, ноутбук, oled, гибкий дисплей
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.