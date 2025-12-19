Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты ASRock представила массивную Radeon RX 9...
реклама
Новости Hardware

ASRock представила массивную Radeon RX 9070 XT Taichi White с цветным экраном и белым текстолитом

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi White в белом цвете. Впервые карту показывали на выставке Computex 2025 летом этого года. От обычной версии Taichi она отличается наличием встроенного цветного ЖК-экрана и белой печатной платой.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

Встроенный экран отображает температуру видеокарты, используемое разрешение, загрузку GPU, а также пользовательские изображения, включая анимацию. По словам ASRock, экран также можно настроить на отображение даты, времени, погоды и фотографий.

Для GPU Navi 48 XT (в составе 4096 потоковых процессоров) карты заявлена игровая частота до 2750 МГц и Boost-частота до 3100 МГц. Radeon RX 9070 XT Taichi White оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и поддержкой 256-битной шины. В опубликованном на платформе YouTube видео производитель по ошибке указал поддержку картой 384-битной шины памяти.

Дополнительное питание карта получает по 12+4-контактному разъёму 12V-2×6. В набор внешних видеоразъёмов входят три DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. Карта оснащена двойной системой BIOS и усиленной 16-фазной подсистемой питания.

О стоимости новинки не сообщается. Также неизвестно, когда карта поступит в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sapphire выпустит Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link с поддержкой «беспроводного» питания
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO с дополнительными слотами для памяти DDR4
ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition со сниженным заводским разгоном
Nvidia запустила продажи видеокарт RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти
Экспортные лицензии на поставку Nvidia H200 в Китай переданы для рассмотрения в ключевые американские ведомства
AMD представила Radeon RX 9060 XT LP с заниженными частотами и энергопотреблением
Теги: asrock, radeon rx 9070 xt, navi 48, видеокарта, rdna 4
asrock, radeon rx 9070 xt, navi 48, видеокарта, rdna 4
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.