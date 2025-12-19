ASRock представила массивную Radeon RX 9070 XT Taichi White с цветным экраном и белым текстолитом

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi White в белом цвете. Впервые карту показывали на выставке Computex 2025 летом этого года. От обычной версии Taichi она отличается наличием встроенного цветного ЖК-экрана и белой печатной платой.

Встроенный экран отображает температуру видеокарты, используемое разрешение, загрузку GPU, а также пользовательские изображения, включая анимацию. По словам ASRock, экран также можно настроить на отображение даты, времени, погоды и фотографий.

Для GPU Navi 48 XT (в составе 4096 потоковых процессоров) карты заявлена игровая частота до 2750 МГц и Boost-частота до 3100 МГц. Radeon RX 9070 XT Taichi White оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и поддержкой 256-битной шины. В опубликованном на платформе YouTube видео производитель по ошибке указал поддержку картой 384-битной шины памяти.

Дополнительное питание карта получает по 12+4-контактному разъёму 12V-2×6. В набор внешних видеоразъёмов входят три DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. Карта оснащена двойной системой BIOS и усиленной 16-фазной подсистемой питания.

О стоимости новинки не сообщается. Также неизвестно, когда карта поступит в продажу.