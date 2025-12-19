Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Симулятор воздушных боёв Aces of Thunder...
реклама
Новости Software

Симулятор воздушных боёв Aces of Thunder от создателей War Thunder не готов к взлёту в 2025 году — объявлена дата выхода

Венгерская студия с российскими корнями Gaijin Entertainment наконец объявила дату выхода симулятора воздушных боёв Aces of Thunder — ответвления от популярного условно-бесплатного мультиплеерного боевика War Thunder.

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Напомним, Aces of Thunder была представлена позапрошлой весной и ожидалась в 2025 году. В августе цифровой магазин PS Store «засветил» дату выхода — 2 сентября, — однако она оказалась багом со стороны сервиса.

Как стало известно, Aces of Thunder поступит в продажу 3 февраля 2026 года одновременно для PS5 (PlayStation VR2) и Steam (SteamVR). Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Aces of Thunder отправит участвовать в воздушных боях от первого лица на достоверно воссозданных самолётах Первой и Второй мировых войн. Играть можно будет как с использованием гарнитур виртуальной реальности, так и без них.

В исторической кампании Aces of Thunder расскажут об известных событиях в мире боевой авиации различных театров военных действий. Также будут доступны испытательный полигон, редактор миссий и отдельные одиночные задания.

Скриншоты
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

Разработчики Aces of Thunder готовят 29 культовых самолётов, включая советские, американские, немецкие, британские и японские. Заявлены высокодетализированные и достоверные модели.

Обещают реалистичный симулятор, где все участники в одинаковых условиях, «невероятную правдоподобность полётов», возможность управлять «виртуальными руками» в VR, мультиплеерные сражения и поддержку русского языка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной
Создатели War Thunder анонсировали замену Roblox — платформу для создания игр EdenSpark с открытым исходным кодом
PS Store рассекретил дату релиза и цену Aces of Thunder — симулятора воздушных боёв от создателей War Thunder
Эпический ролевой боевик Code Vein 2 получил системные требования — для стабильных 60 FPS хватит RTX 3080
«Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно»: фанатов возмутил новый патч для Disco Elysium
Польские аналитики рассказали, когда ждать третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 4 и Cyberpunk 2
Теги: aces of thunder, gaijin entertainment, симулятор
aces of thunder, gaijin entertainment, симулятор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.