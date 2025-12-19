Симулятор воздушных боёв Aces of Thunder от создателей War Thunder не готов к взлёту в 2025 году — объявлена дата выхода

Венгерская студия с российскими корнями Gaijin Entertainment наконец объявила дату выхода симулятора воздушных боёв Aces of Thunder — ответвления от популярного условно-бесплатного мультиплеерного боевика War Thunder.

Напомним, Aces of Thunder была представлена позапрошлой весной и ожидалась в 2025 году. В августе цифровой магазин PS Store «засветил» дату выхода — 2 сентября, — однако она оказалась багом со стороны сервиса.

Как стало известно, Aces of Thunder поступит в продажу 3 февраля 2026 года одновременно для PS5 (PlayStation VR2) и Steam (SteamVR). Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Aces of Thunder отправит участвовать в воздушных боях от первого лица на достоверно воссозданных самолётах Первой и Второй мировых войн. Играть можно будет как с использованием гарнитур виртуальной реальности, так и без них.

В исторической кампании Aces of Thunder расскажут об известных событиях в мире боевой авиации различных театров военных действий. Также будут доступны испытательный полигон, редактор миссий и отдельные одиночные задания.

Скриншоты

Разработчики Aces of Thunder готовят 29 культовых самолётов, включая советские, американские, немецкие, британские и японские. Заявлены высокодетализированные и достоверные модели.

Обещают реалистичный симулятор, где все участники в одинаковых условиях, «невероятную правдоподобность полётов», возможность управлять «виртуальными руками» в VR, мультиплеерные сражения и поддержку русского языка.